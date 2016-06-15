Eski Harry Potter, 'yeni Harry Potter'ı izlemek için hevesli değil

Harry Potter serisiyle ünlenen 26 yaşındaki İngiliz oyuncu Daniel Radcliffe, 2017 mayıs ayına kadar biletleri tükenmiş olan Harry Potter'ın tiyatro oyununu izlemek için çok da acelesi olmadığını söyledi.

Londra'da sahnelenecek olan 'Harry Potter ve Lanetli Çocuk' adlı yeni Harry Potter hikayesini, 2001'den 2011'e kadar 10 yıl boyunca kahramanı canlandırmış olan oyuncu Daniel Radcliffe izlemeyecek.

Senaryosu JK Rowling, Jack Thorne ve John Tiffany tarafından kaleme alınan oyuna bilet almadığını ve şimdilik oyunu izlemeyeceğini açıklayan Radcliffe, The Late Show With Stephen Colbert adlı şov programına konuk oldu.

Hürriyet'in haberine göre; Radcliffe, 'Oyunu izlemek istediğimi hissediyorum. Kafam gerçekten karışık. Oyunun harika olduğunu duydum. Ama heyecanlı Harry Potter hayranları gelince bir izleyici olarak orada oturarak rahat bir şekilde oyunu izleyebileceğimi sanmıyorum. Dolayısıyla şu an için izlemeyeceğim' dedi.

J.K. Rowling'in kitabından uyarlanan ve tüm dünyada bir fenomene dönüşen Harry Potter film serisinin yıldızı, oyunda Harry Potter rolünü canlandıran Jamie Parker’ı da 'mükemmel' olarak nitelendirdi. 'Onu, beni oynarken görmekten memnunum. Tüm Harry Potter sorularını o yanıtlayabilir artık' diye konuştu.