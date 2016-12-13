Eski hakemler Sow'un golü için ne dedi?

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında en çok tartışılan konulardan biri de Moussa Sow'un iptal edilen röveşata golüydü. Bu konu hakkında eski hakemler de görüş bildirdi.



İşte Cüneyt Çakır'ın verdiği tartışılan kararla ilgili eski hakemlerin yorumu...

Deniz Çoban: İptal kararı doğru

Kurala göre makas (röveşata) vuruşu sırasında rakibe fiziksel temas varsa, direkt serbest vuruş ile cezalandırılan ihlal haline gelir. Sow’un golünün iptali doğru karardı. Senegalli’nin diğer pozisyonunda penaltı var ama...

Bülent Yavuz: Kalkan ayak tehlike arz ediyor

82'de Sow'un röveşata golünde iptal kararı doğru. Kalkan ayak Antalyalı oyuncu için tehlike arz ediyor. Kaldı ki topla oynamasını da engelliyor. Nitekim kafasını uzatınca Sow'un ayağına temas ediyor.

Muhittin Boşat: Geçersiz sayılması doğru

Fenerbahçe'nin Sow ile topu rakip filelere gönderdiği top, kafa ile oynama mesafesindeydi ve Sow'un havaya kalkan ayağı rakip için tehlikeli olduğundan hakemin golü geçersiz sayması doğruydu.

Ahmet Çakar: Cüneyt Çakır'ın kararı yüzde yüz doğru

Dün gecenin en kritik pozisyonu Sow'un röveşata ile attığı ama sayılmayan golü. Hakem Cüneyt Çakır'ın kararı yüzde 100 doğru. Zira top kafa ile oynayacak yükseklikte. Yani yerden iki metre kadar yukarıda. Antalyasporlu defans oyuncusu topa kafayı vurmak için hamle yapıyor.



Aynı anda da Sow röveşata yapıyor ve gol oluyor. Çakır haklı olarak golü faul gerekçesiyle iptal ediyor. Bir röveşatada top kafayla oynanacak mesafedeyse ve rakip kafasını topa vurmak üzere oraya sokmuşsa bu röveşatada topa vursanız bile tehlikeli hareket kapsamına girer ve gol iptal olur.

Mustafa Çulcu: Gol kararı verilmeliydi

Sow'un attığı gol temiz. Röveşataya kalktığında Antalyasporlu futbolcu topa kafasını sokuyor. Gol kararı verilmeliydi.

Selçuk Dereli: Bence faul yok

Sow'un golünde bence faul yok. Pozisyonda topla oynayan Sow, kafayı sokan Chico.