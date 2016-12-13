Fenerbahçe'ye Antalya çelmesi; Antalyaspor 1-0 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oldu. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 65. dakikada Yekta Kurtuluş, uzaktan muhteşem bir vuruşla Volkan Demirel'i mağlup etti. 82'de Sow röveşatayla topu ağlara gönderdi ancak hakem Cüneyt Çakır faul gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Fenerbahçelilerin yoğun itirazlarına rağmen karar değişmedi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Antalyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük yara alarak, haftayı zirvedeki Başakşehir ve Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde 25 puanda kapattı. Antalyaspor ise puanını 19'a yükselterek 9. sırada yer buldu.

Sarı-lacivertliler ligde 10 hafta sonra mağlup oldu.



Maçtan notlar



Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk eden Antalyaspor'da futbolcular, sahaya "Teröre Hayır" yazılı tişörtlerle çıktı.

Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde Antalyasporlu oyuncular, üzerinde Türk bayrağı bulunan ve "Teröre Hayır" yazılı siyah tişörtlerle sahada ısındı.

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldız oyuncusu Samuel Eto'o, sahaya çıkarken tünelde Çevik Kuvvet Müdürü Vatan Zafer Koçak'a sarılırken, sahaya ayak basmadan önce de dua etti.

Antalyasporlu oyuncular maç için sahaya çıktıklarında ise "Vatan size minnettardır" yazılı pankart taşıdı.

Maç öncesi, İstanbul'da yaşanan terör saldırısında şehit olanlar için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Taraftarlar "Şehit Düştü Polisler, Cennet Kokuyor Her Yer" pankartı asarken, Türk bayrağı açtı.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır, kale seçimi için para atışını bir polise yaptırırken, her iki takım taraftarları "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Ne Mutlu Türküm Diyene", "Vatan Sana Canım Feda" şeklinde tezahüratta bulundu.



Antalyaspor'da 3 değişiklik



Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, geçen hafta ligde Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Çalımbay, hafta içi antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan ve cuma günü menisküs ameliyatı olan Ferhat Kaplan'ın yerine kalede Fornezzi'ye görev verdi. Çalımbay, orta sahada Charles'ın yerine Yekta Kurtuluş'u, sağ kanatta ise Motta'nın yerine Mbilla'yı ilk 11'de oynattı.

Antalyaspor 11'i Fornezzi, Celustka, Chico, Diego, Sakıb Aytaç, Zeki Yıldırım, Yekta Kurtuluş, Danilo, Deniz Kadah, Mbilla, Eto'o'dan oluşurken, yedeklerde ise Ozan Evrim Özenç, Kenan Horic, Rıdvan Şimşek, Motta, Jevtovic, Makoun ve Serdar Özkan kendilerine yer buldu.



Fenerbahçe'de Van Persie'nin yerine Volkan Şen



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, hafta içinde oynanan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Feyenoord maçına ilk 11'de çıkan Van Persie'yi 18 kişilik kadroya almazken, onun yerine Volkan Şen'e görev verdi. Hollandalı teknik adam, Antalyaspor'a karşı forvet hattında yine Sow'u oynattı.

Sarı-lacivertli takımın ilk 11'i Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Volkan Şen, Lens, Sow'dan oluşurken, Fabiano, İsmail Köybaşı, Neustadter, Ozan Tufan, Aatif Chahechouhe, Fernandao ve Emenike ise yedeklerde yer aldı.



Eto'o'ya onursal hemşehrilik beratı



Karşılaşma öncesi statta düzenlenen törenle Antalyasporlu oyuncu Eto'o'ya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından "Onursal Hemşehrilik Beratı" takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, törende yaptığı konuşmada, dünya futbolunun gururu olan Eto'o'nun artık Antalya ve Antalyaspor'un da gururu olduğunu belirtti. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15 Temmuz'daki toplantısında, belediye tarihinde ilk kez "Onursal Hemşehrilik Beratı"nın Eto'o'ya verilmesinin oy birliği ile kabul edildiğini anlatan Türel, "15 Temmuz'daki karar sonrasında, bu onursal belgeyi 16 Temmuz'da dünya yıldızlarıyla oynanacak maçta vermeyi düşünüyorduk. Hainler, alçaklar bu onursal belgeyi vermemize imkan tanımadı ama başaramadılar, başaramayacaklar. 15 Temmuz şehitlerimizi de 10 Aralık şehitlerimizi de cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de unutmadık, unutturmayacağız. Artık Eto'o, Antalyalı ve Antalyasporlu. Eto'o artık bizden biri." diye konuştu.

Eto'o ise bu onura layık görüldüğü için Türkiye'ye, muhteşem şehir Antalya'ya, takım arkadaşlarına ve taraftarlarına teşekkür etti.

Törene, Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk de katıldı.



Karşılaşma öncesinde sıkı güvenlik



Karşılaşma öncesinde stat çevresinde üst düzey güvenlik önlemi alındı. Stadı çevreleyen caddeleri güvenlik bariyeriyle kapatan polis, alan içinde araç parkına izin vermedi.

Stat çevresinde oluşturulan 3 aşamalı güvenlik noktasından sadece biletli seyirciler alınırken, maç öncesinde stat içerisinde bomba arama köpekleriyle arama yapıldı.

Karşılaşma sırasında stat ve çevresinde güvenliği sağlamak üzere yaklaşık 2 bin polis ve özel güvenlik personeli görev yaptı.



Taraftar ilgisi azdı



Antalyaspor taraftarları, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Antalya Stadı'nın tribünlerinde boşluklar dikkati çekerken, yaklaşık 15 bin ev sahibi takım taraftarı takımını destekledi. Fenerbahçe taraftarları ise misafir takım tribününde kendilerine ayrılan yaklaşık 2 bin kişilik bölümü doldurdu.