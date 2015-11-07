Eski Hak-Par Genel Başkanı Kemal Burkay: Başkanlık olabilir

Eski Hak-Par Genel Başkanı, yazar Kemal Burkay, AKP’nin 1 Kasım seçimlerinde 317 oy olarak tek başına iktidara gelmesiyle birlikte tekrar gündeme oturan Başkanlık sisteminin olabileceğini söyleyerek, “Bizce Kürt sorununun çözümü için gerçekçi ve adil biçim Kürt-Türk federasyonudur” dedi.

Milat gazetesinden Enes Babacan’a konuşan Burkay, demokratik ülkelerde parlamenter sistem daha yaygın olsa bile, ABD ve Fransa’daki başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerini örnek göstererek, “Eğer ülke yeterince demokratikse, demokratik gelenekler ve kurumlar yeterince güçlüyse sorun yok, başkanlık sistemi de parlamenter sistemde olabilir” ifadelerini kullandı.

Burkay’ın Milat gazetesinde yayımlanan (7 Kasım 2015) röportajı şöyle:

Kemal Burkay “Kürt sorununun çözümü eşitlik temelinde cesur projelerle mümkündür. AK Parti’nin büyük bir kitle desteği var, isterse bu sorunu çözebilir ve bu durumda Kürt halkının daha geniş desteğini alır” dedi.

1 Kasım seçimlerini ve çözüm sürecini değerlendiren Kürt siyasetçi ve yazar Kemal Burkay, 7 Haziran sonrası PKK’nin tek taraflı ilan ettiği özerk yönetimlerle birçok kent ve kasabanın Suriye benzeri bir şiddet alanına dönüşmesi halkı rahatsız etti dedi. Burkay “Kürt halkının HDP’ye oy verirken istediği barışçı siyasal mücadele idi. HDP 80 mebusla ve yüze yakın belediye ile bunu çok iyi yapabilir, Kürt halkının haklı istemlerini dile getirebilirdi. Ama halk gördü ki PKK şiddetten vazgeçmiyor ve HDP’nin Kürt sorununun çözümüne yönelik dişe dokunur bir projesi yok. Bu kitlelerde düş kırıklığı yarattı ve hem oyların bir bölümünün AK Partiye dönmesine, hem de Kürt seçmenler bakımından yeni arayışlara yol açtı” dedi.

Kemal Burkay “İstikrar isteyen halk AK Parti’yi yeniden tek başına iktidar yaptı. Kürt sorununun çözümü ise eşitlik temelinde cesur projelerle mümkündür. AK Parti’nin büyük bir kitle desteği var, isterse bu sorunu çözebilir ve bu durumda Kürt halkının daha geniş desteğini alır. Hatta ekonomik ve sosyal sorunların çözümü de buna bağlı. Çünkü iç barış önemli ekonomik kaynakların silaha ve savaşa gitmesini engeller, böylesine büyük bir orduya ve polis gücüne gerek kalmaz, bu kaynaklar ekonomik ve sosyal gelişmeye yönelir” ifadelerini kullandı.

"Başkanlık sistemi güçlü demokrasiyle mümkün"

Türkiye’de ise sistem ister başkanlık, ister parlamenter olsun, bir Kürt-Türk federasyonu olabileceğini savunan Burkay “Bizce Kürt sorununun çözümü için gerçekçi ve adil biçim Kürt-Türk federasyonudur. Demokratik ülkelerde parlamenter sistem daha yaygın olsa bile, ABD ve Fransa’da olduğu gibi, başkanlık ve yarı başkanlık sistemi de var. Eğer ülke yeterince demokratikse, demokratik gelenekler ve kurumlar yeterince güçlüyse sorun yok, başkanlık sistemi de parlamenter sistemde olabilir” şeklinde konuştu.

"Baraj küçük partilerin aleyhine"

Türkiye’deki gibi yüksek bir baraj hiçbir ülkede olmadığını söyleyen Burkay “Bu küçük partilerin aleyhine işleyen ve adil bir temsile meydan vermeyen bir durumdur, son derece antidemokratiktir. Bu sistemle ülke sorunlarının çözümüne aday ve daha ileri bir vizyona sahip küçük partilerin güçlenip parlamentoya girme şansı yok veya çok az. Seçmenlerin oyu boşa gidecek kaygısıyla büyük partilere yöneliyor. Biz de HAK-PAR olarak bunu yaşadık; programımızı, siyasetimizi beğenen birçok taraftarımız, bu nedenle bize yakın gördüğü başka bir partiye, daha çok da HDP’ye oy verdi. Buna rağmen bu seçimde birçok anlı şanlı partinin oyu erimeye devam ederken biz oyumuzu ikiye katladık” dedi.