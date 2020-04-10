Eski Google uzmanı Dr. Yıldız torba yasaya eklenen sosyal medya düzenlemesini yazdı: Her şikâyet engellenecek, en çok muhalifler etkilenecek

Eski Google uzmanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyes Meclis Üyesi Dr. Taylan Yıldız, yeni tip Koronavirüs'le mücadele kapsamında alınan ek tedbirleri içeren torba yasa teklifine yer alan sosyal medya düzenlemesinin şirketlerin Türkiye'den çekilmesiyle sonuçlanabileceğini belirterek, "Türkiye’nin kendi içine kapanması ve dünya ile irtibatında kopukluk yaşanmasına, tüm içerik kaldırımı taleplerinin yeterince değerlendirilmeden yerine getirilmesi de fikir ve ifade özgürlüğü içinde olan tüm paylaşımların sansür edilmesine neden olabilecektir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliği görevini de yürüten Dr. Taylan Yıldız, "Koronavirüs ile mücadele kapsamındaki alınan ek tedbirleri içeren torba yasa teklifindeki sosyal medya düzenlemelerinin demokrasimize vereceği olası zararlar" başlıklı yazısında, teklifin Türkiye için doğuracağı tehlikelerden söz etti.

Taylan Yıldız'ın yazısı şöyle: "Geçtiğimiz gün COVID-19 salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz zor şartların olumsuz etkileriyle ilgili acil tedbirler alınması için hazırlanmış bir yasa tasarısı taslağı iktidar tarafından hazırlanmış ve Meclis’e gönderilmiş.



Ancak, demokratik her ülkede tüm siyasi partilerin, uzmanların, akademisyenlerin üzerinde tartıştığı, mutabakat aradığı, fikir ve ifade özgürlüğü açısından koruyucu maddelerin barındırılmasına özen gösterdiği sosyal medyayla ilgili çok kritik düzenlemeler de bu taslağın içinde yer almış bulunmakta. Böyle bir zamanda, kimsenin haberi olmadan, daha demokratik ve daha özgür bir Türkiye’nin otokratikleşmesine olanak taşıyabilecek düzenlemenin, böyle bir torba yasa içine konulmasını anlayabilmiş değilim.



Sosyal medya kullanımı ile ilgili benzer düzenlemeler, dünya genelinde farklı ülkelerin uzun seneler tartışılarak etkinlik alanı daraltılarak, kontrol ve denetleme mekanizmalarının da kurgulanmasıyla yürürlüğe girdi. Ama ülkemizdeki bu yasa tasarısında sosyal medya düzenlenmesi, pandemik COVID-19 salgını gibi tüm insanlığın ortak sorunu olan bir problemle ilişkilendiriliyor ve tartışma zemini hazırlanmadan bir an önce meclisten geçirilmek isteniyor.

Almanya'nın çıkardığı kanunun yasalaşması iki seneyi buldu

21. yüzyılda toplumları ilgilendiren ana meselelerden biri olan sosyal medya kullanımı ile ilgili konuların yasalaşmasının ortalama iki üç yıl sürdüğünü biliyoruz. Demokratik ülkelerde, bu tip kanunlar hazırlanırken kişilerin internet üzerindeki hak ve özgürlüklerine, siyasal söylemlerin ve paylaşımların korunmasına büyük önem veriliyor.



Örneğin Almanya’nın çıkardığı NetzDG kanunun yasalaşması iki seneyi buldu. Hem bu taslağın sunuluş biçimine, hem de ülkemizdeki uygulamalara bakıldığında ise, çok sayıda siyasi söylem içeren ifadelerin kişilik hakları ihlali kapsamında değerlendirildiğine şahit oluyoruz. Çoğunlukla da alınan kararların, kullanıcıların fikir ve ifade özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde olduğunu görüyoruz.

En çok yine muhalif görüşleri olan kişiler ve partiler etkilecenecek

Hatta, kurumlar, partiler gibi genel bir tanım içinde değerlendirilen tüm tüzel kişilerin de kişilik hakları olduğunun ön kabulüyle, dünyanın birçok ülkesinde eleştiri olarak sayılan ifadelerin, bizde hakaret olarak değerlendirilmesine yol açtığını da biliyoruz. Önceki uygulamalara bakarak şunu söyleyebiliriz, bu tip sınırları belli olmayan bir uygulamadan en çok yine muhalif görüşleri olan kişiler ve muhalefet partileri etkilenecek.

72 saat içinde erişimin engellenmesi talebi uygulanması zor bir beklentidir

Sosyal medyada fikir özgürlüğü ve insanların mahremiyetine yapılan kişisel saldırıları önleme işi mutabakat gerektiren bir denge süreci… 2008 yılında, interneti düzenleyen 5651 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinde bu süreci dengesizlik olarak yaşamıştık. Sosyal medyaya herkesin ihtiyacı var.



Özellikle dezenformasyonla mücadele edebilmemiz adına düzenleme yapılacaksa bile, Koronavirüs torba yasa tasarı dahilinde değil, demokrasinin gereklerine uyarak, siyasi partilerin, özel sektörün, akademisyenlerin ve sivil toplum liderlerinin, kanaat önderlerinin fikir ve görüşleri alındıktan sonra aceleye getirmeden tartışılması gerektiğini düşünüyorum.



Ayrıca, iktidarın taslak içinde belirttiği, şikayetler sonucunda 72 saat içinde erişimin engellenmesi talebi gibi teoride doğru ancak pratikte uygulanması zor bir beklentidir.

Her şikâyet engellenir duruma gelecektir

Taslakta tarif edilen dar sürelerle ve ağır ceza içeren yaptırımlarla, şirketlerin önüne iki seçenek konulduğunu görmekteyiz: Ya Türkiye’deki operasyonlarını durdurmak zorunda kalacaklar ya da kanuna uyabilmek adına şikayetleri yeterince değerlendirmeden her şikâyet konusu paylaşımı engeller duruma geleceklerdir.



Sosyal medya şirketlerinin ülkemizden çekilmesi, Türkiye’nin kendi içine kapanması ve dünya ile irtibatında kopukluk yaşanmasına, tüm içerik kaldırımı taleplerinin yeterince değerlendirilmeden yerine getirilmesi de fikir ve ifade özgürlüğü içinde olan tüm paylaşımların sansür edilmesine neden olabilecektir.

Türkiye'nin demokratikleşme sürecini tehlikeye atan sonuçlar doğuracak

Her iki durum da Türkiye’nin demokratikleşme sürecini tehlikeye atacak sonuçlar doğuracaktır. Teoride masumane talepler gibi gözüken bazı düzenlemeler, tartışılmadan yasalaşırsa, bizleri 21.yy’ın gerçeklerinin dışında sonuçlar elde ettiğimiz bir yasa ile baş başa bırakabilir.



Gerek zamanlaması gerekse taleplerin uygulanma süreçlerindeki belirsizlikler, iktidarın 20. yüzyılda kalan ve sansüre olanak tanıyan bir bakış açısında olduğunu gösteriyor. Gün, kendi varlığını sürdürebilmek için otoriter bir yapıya zemin hazırlamak yerine daha fazla dayanışma, birlik ve vatandaşlarımızın sağlığı için ortak çözümler arama günüdür.



Kendi pozisyonunu koruyan siyasetin ve sosyal medyaya kısıtlama, sansür getiren uygulamaların başta gençler olmak üzere toplumumuzda bir karşılığı olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor."