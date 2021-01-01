Eski GATA Yüksek Bilim Konseyi üyesi Prof. Dr. Doğancı, Avustralya'daki ‘harika ilaç’a karşı uyardı: Bunlar tamamen gerçekdışı ve reklam amaçlı

Eski GATA Yüksek Bilim Konseyi üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı, Avustralya’da “harika ilaç” adının verildiği Covid-19’a karşı olduğu belirtilen Ivermectin” adlı ilacı değerlendirdi. Doğancı, “İlaç son derece tehlikeli bir ilaçtır. Bunlar tamamen gerçekdışı ve reklam amaçlı yayınlardır” uyarısında bulundu.

Prof.Dr. Levent Doğancı, ilacın tehlikelerine dikkat çekti. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Ivermectin’in bir parazit ilacı olduğunu söyleyen Doğancı, “Bu son derece toksik (zararlı) bir ilaçtır. Türkiye’de sadece veteriner hekimliğine özgün olarak bulunur. İnsanlar için olanı yoktur. Genellikle Afrika ve Ortadoğu’nun tropik ülkelerinde görülen hastalıkları vardır. Türkiye’de bu ilaçla ilgili hastalık çok nadir görülmüştür ve bu ilacı kullandığımız zaman ilacın yan etkisi olarak ölüm görülebilir. Bu nedenle çok tehlikelidir” dedi.

İlacın hiçbir etkinliği olmadığını vurgulayan Doğancı, “Yanına bile yaklaşmamak gerekir. Virüsün şu an bilinen etkili bir ilacı yok. Etkili bir ilacı bulabilmek için yüksek oranda hastada ilaçları denemeniz gerekir. Mesela 150 bin kişiye boş ilaç, 150 bin kişiye de denemek istediğiniz ilacı vereceksiniz. Bu deneyin sonucunda bir etkinlikten söz edebiliriz. İvermektin’i de 35-40 kişiye vermişler, çok etkili olduğunu söylüyorlar. Bunlar tamamen gerçekdışı ve reklam amaçlı yayınlardır. Çoğu da para karşılığında yapılmıştır” diye konuştu.