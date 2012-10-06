Eski Galata Köprüsü kaldırılıyor

Haliç'te onarım çalışmalarıyla oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi için 20 yıl sonra Balat-Halıcıoğlu arasında hizmete alınan Eski Galata Köprüsü, yarın kaldırılıyor.



Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışmaları sırasında hizmete alınan Eski Galata Köprüsü'nün kaldırılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, köprünün kaldırılmasına sebep olarak 'yolcu taşıyan deniz araçlarının Eyüp'e geçişine engel olması' ve 'su sirkülasyonunu engellemesi' gösterildi.

Alınan karar göre köprü, 7 Ekim Pazar günü araç ve yaya trafiğine kapatılarak kaldırılacak.

Eski Galata Köprüsü, Haliç Köprüsü'nde yapılan izolasyon ve yenileme çalışmaları nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığına çözüm için; 20 yıl aradan sonra geçen 8 Temmuz'da Balat-Halıcıoğlu arasında yeniden hizmete alınmıştı.