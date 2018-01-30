T24 LogoT24 Logo
Politika

Eski futbolcu ve yeni devlet başkanı George Weah, maaşını dağıtıyor

Bir dönemin yıldız futbolcusu Weah, başkanlık kariyerinde de yıldızlaşmaya başladı

30 Ocak 2018 14:20

Yemin töreninden sonra mecliste ilk defa konuşan Liberya Devlet Başkanı George Weah, ülkedeki yoksullara yardım için maaşından yüzde 25 keseceğini belirtti, milletvekillerine de aynı şeyi yapmaları çağrısında bulundu.

Sputnik'in haberine göre; eski bir futbolcu olan Weah, "Ülkedeki bozulan ekonominin yeniden gelişmesi için maaşımdan yüzde 25 kesinti yapacağım. Bu parayı da ülkedeki yardım fonlarına aktaracağım" dedi.

Ülkenin gelişmesi için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ifade eden Weah, parlamenterlere hitabında, "Baylar, bayanlar, sizi de benim yaptığımı yapmaya çağırıyorum. Siz beni hizmet etmem için seçtiniz. O halde hep birlikte ülkeye öncülük etmeye başlayalım" ifadesini kullandı.

Weah, ülkenin ekonomik durumunun kötü olduğunu vurguladı, para biriminin değer kaybettiğine, işsizliğin arttığına dikkati çekti.

ETİKETLER

George WeahMilanLiberyabaşkandevlet başkanımaaşbağış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24