Eski eşinin kökleri kraliyete dayanıyormuş

Findmypast.com (Geçmişimi bul) adlı bir internet sitesine göre Madonna'nın eski eşi ünlü yönetmen Guy Ritchie, Kral I. Edward'ın büyük büyük torunuymuş.Geçmişini, atalarını araştırmak için kurulan site, Ritchie'nin bu bağlantısını belgelere dayandırarak kanıtlamayı başardı. Bu belgelere göre ise 41 yaşındaki Ritchie, I. Edward'ın uzaktan akrabası.Yine aynı sitenin yaptığı bir araştırmaya göre ise aktör Jude Law'un büyük büyük babası da bir ekmek ustasıymış. Siteye göre Law'un ataları, İngiltere' nin Worthing kentindeki Byron Hall'de 16 odalı bir evde yaşıyormuş.