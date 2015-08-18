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Yaşam

Eski eşinin evini bastı: 2 ölü

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

18 Ağustos 2015 21:17

Şükrüpaşa Mahallesi eski göçmen evlerinde akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda E.S. (40) eski eşinin evini silahla basarak içeride bulunan 2 erkeği öldürdü.

İHA'da yer alan habere göre Defne apartmanında yaşanan olayda, E.S. isimli eski koca kendisini aldattığını düşünerek evde dehşet saçtı. E.S. ile 7 yıl önce boşanan H.Ö.’nün evine giden E.S., karşılaştığı S.E. ve E.B.'ye tabancayla ateş etti. H.Ö’yü silahla kovalayan E.S. polise bilgi verilmesinin ardından olay yerini terk ederken H.Ö. de bir bakkala sığındı.

Eski eşi Hanife Ö.’nün evine gelen misafirleri tabanca ile öldürdüğü iddia edilen E.S. olay yerinden kaçtı. S.E. olay yerinde hayatını kaybederken, E.B. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay yerinde hayatını kaybeden S.E.’nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi'nin morguna kaldırıldı. E.B. ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

E.S.’nin eve geldiğinde çocuklarının da olduğu belirtilirken, babalarına niye yaptın şeklinde sitemde bulundukları öğrenildi.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan E.S. için polis geniş çaplı arama başlattı. Polisin evde yaptığı inceleme çok sayıda boş kovan bulundu.

 

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