T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eski eşinin barışma teklifini kabul etmeyince öldürüldü!

Sinan Seven isimli taksi şoförü 2 yıl önce boşandığı eşi Gülşan Sarcan'ı barışma teklifini kabul etmeyince öldürdüğünü itiraf etti

02 Ocak 2013 17:28

TEM Otoyolu kenarında bulunan kadın cesedinin eski eşinin barışma teklifini kabul etmeyen Gülşan Sarcan'a ait olduğu öğrenildi.

Polise gelerek teslim olan taksi şoförü Sinan Seven'in (30) kendisiyle barışmak istemeyen eski eşi Gülşan Sarcan (25)’ı taksinin içerisinde bıçaklayarak öldürdükten sonra TEM Otoyolunun kenarına attığını itiraf ettiği öğrenildi.

Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne saat 03.30 sıralarında babası ile birlikte gelen taksi şoförü Sinan Seven, eski eşi Gülşan Sarcan’ı öldürdüğünü itiraf etti. Seven’in öldürdükten sonra attığını söylediği TEM Otoyolu Akşemseddin Viyadüğü çıkışına giden ekipler, Gülşan Sarcan’in cansız bedeniyle karşılaştı. 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşılan Sarcan’ın cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulaması yapılan Sinan Seven'in, "İki yıl önce boşandığımız eski eşim Gülşan Sarcan akşam beni cep telefonumdan arayarak 4 yaşındaki çocuğumuzun hasta olduğunu söyledi. Şoförlüğünü yaptığım taksiyle onları alıp Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüm. Çocuğun tedavisi yapılıyorken biz dışarı çıktık. Bir yerde yemek yedik. Takside seyir halindeyken ona barışmak istediğimi söyledim. Barışma tekliflerimi kabul etmeyince tartıştık. Bunun üzerine sinirlerime hakim olamayıp onu bıçaklayarak öldürdüm. Ardından hastaneye gidip çocuğu aldım. Babamlara götürdüm. Babama olayı anlatınca beni alıp buraya getirdi" dediği öğrenildi. S

Sinan Seven emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

ETİKETLER

gülşan sarcansinan sevenalibeyköy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24