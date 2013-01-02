Eski eşinin barışma teklifini kabul etmeyince öldürüldü!

TEM Otoyolu kenarında bulunan kadın cesedinin eski eşinin barışma teklifini kabul etmeyen Gülşan Sarcan'a ait olduğu öğrenildi.

Polise gelerek teslim olan taksi şoförü Sinan Seven'in (30) kendisiyle barışmak istemeyen eski eşi Gülşan Sarcan (25)’ı taksinin içerisinde bıçaklayarak öldürdükten sonra TEM Otoyolunun kenarına attığını itiraf ettiği öğrenildi.

Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne saat 03.30 sıralarında babası ile birlikte gelen taksi şoförü Sinan Seven, eski eşi Gülşan Sarcan’ı öldürdüğünü itiraf etti. Seven’in öldürdükten sonra attığını söylediği TEM Otoyolu Akşemseddin Viyadüğü çıkışına giden ekipler, Gülşan Sarcan’in cansız bedeniyle karşılaştı. 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşılan Sarcan’ın cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulaması yapılan Sinan Seven'in, "İki yıl önce boşandığımız eski eşim Gülşan Sarcan akşam beni cep telefonumdan arayarak 4 yaşındaki çocuğumuzun hasta olduğunu söyledi. Şoförlüğünü yaptığım taksiyle onları alıp Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüm. Çocuğun tedavisi yapılıyorken biz dışarı çıktık. Bir yerde yemek yedik. Takside seyir halindeyken ona barışmak istediğimi söyledim. Barışma tekliflerimi kabul etmeyince tartıştık. Bunun üzerine sinirlerime hakim olamayıp onu bıçaklayarak öldürdüm. Ardından hastaneye gidip çocuğu aldım. Babamlara götürdüm. Babama olayı anlatınca beni alıp buraya getirdi" dediği öğrenildi. S

Sinan Seven emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.