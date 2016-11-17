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Yaşam

Eski eşi ve kayınvalidesini öldüren saldırgan: Kadın hakkı diye bir şey yok; namusumu temizledim!

Saldırganın, yedi ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirtildi

17 Kasım 2016 17:44

Konya’da eski eşi ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldüren saldırgan, ‘namusunu temizlediğini’ öne sürerek, “Kadın hakları diye bir şey yok" sözleriyle kendisini savundu. 

DHA’nın haberine göre, 2014 yılında anlaşmalı olarak boşanan Filiz Yurdabak ve Bulut Üstünkul aynı evde yaşamaya devam etti. 33 yaşındaki Üstünkul, ocak ayında cezaevine girmesinin ardından 32 yaşındaki Yurdabak’ın hamile olduğunu öğrendi. Ağustos ayında cezaevinden çıkan Üstünkul, çocuğun kendisinden olmadığından şüphelenerek DNA testi yaptırmak istediğini söyledi. Testi kabul etmeyen Yurdabak, bir ay önce çocuğu dünyaya getirdi. Üstünkul da bebeğin kendisinden olmadığına kanaat getirdi.

Dün gece saat 21.00 sularında çift arasında tartışma çıktı. Üstünkul, çocuklarının gözü önünde eski eşi ve 71 yaşındaki eski kayınvalidesini bıçaklamaya başladı. Saldırgan, bıçağın ucunun eğilmesi üzerine başka bir bıçakla devam etti. İki kadın da müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Yedi ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirtilen saldırgan, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Namusumu temizledim. Kadın hakları diye bir şey var diyorlardı ya. Kadın hakları diye bir şey yok” diye seslendi.

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