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'Angelina seviştikten sonra parmaklarını keserek şişelere doldurmayı romantik buluyordu'

Angelina Jolie'nin eski eşi Billy Bob Thornton: 'Sıra dışı' bir hayatı seviyordu

23 Ekim 2014 21:41

Geçtiğimiz aylarda ünlü aktör Brad Pitt ile evlenen Angelina Jolie’nin eski eşi Billy Bob Thornton, Jolie ile evlilikleri hakkında ilginç açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncunun “sıra dışı” bir hayatı sevdiğini söyleyen Thornton, Jolie’nin mazoşist olduğunu iddia etti.

Sözcü’de yer alan habere göre, Angeline Jolie ile 2000-2002 yılları arasında evli kalan ABD'li ünlü oyuncu Billy Bob Thornton, Jolie’nin bir gün eve iki bıçak ve boyun şişesi alarak geldiğini, seviştikten sonra karşılıklı parmaklarını keserek kanlarını bu ufak şişelere doldurmayı teklif ettiği anlattı. Bu şişeleri boyunlarında taşıdıklarını söyleyen Thornton, kanlar kuruyunca bu işlemi tekrarladıklarını söyledi. Thornton, "Angelina bunu romantik buluyordu. Şimdi aramızda bir problem yok. Birbirimizden nefret etmiyoruz" dedi.

Jolie, o dönem Thornton’ın adını da koluna dövme olarak kazıtmıştı.

 

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