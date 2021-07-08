Eski Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu'nun yöneticisi olduğu vakfa tahsis edilen arazi, yeniden belediyeye geçti

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in paylaşımları ile gündeme gelen, eski AKP’li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun yöneticisi olduğu ve Esenyurt Üniversitesi'nin de kurucusu olan vakfa, üniversite yapılmak üzere 2011 yılında bedelsiz verilen 25 dönümlük belediye arazisine ilişkin tahsis kararı oy birliği ile iptal edildi; arazi yeniden Esenyurt Belediyesi'ne geçti.

Esenyurt Belediyesi'nin 2011 yılında o dönemin belediye başkanı Necmi Kadıoğlu'nun kurucusu olduğu Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı'na üniversite yapılması için tahsis ettiği Esenyurt Belediyesi'ne ait 25 dönümlük arsa, belediye tarafından geri alındı.

Sözcü'den Özlem Özlem Güvemli'nin haberine göre; 25 bin 996 metrekarelik arsa, 10 Mart 2011 tarihli meclis kararı ile Esenyurt Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Yeşilköy 2001 Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı'na 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmişti.

Aradan geçen 10 yıla rağmen arazi üzerinde herhangi bir çalışma yapılmadı. Esenyurt Belediye Meclisi'nin 8 Temmuz tarihli oturumunda tahsisin iptaline ilişkin teklif oy birliği ile kabul edildi.

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AKP-MHP oylarıyla reddedilmişti

Söz konusu tahsis iptali teklifi daha önce de meclis gündemine gelmiş ancak çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile reddedilmişti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da 6 Şubat 2020 tarihli meclis kararının iptali istemi ile dava açmıştı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi meclis kararının iptaline karar vermişti. Karar istinafa taşınmıştı.

İstinafın ardından iptal kararı kesinleşti ve konu tekrar meclis gündemine geldi. Tartışmalı tahsis kararı iptal edilmiş oldu. Bugüne kadar çivi dahi çakılmayan arazinin Bozkurt'un ‘kampüs lise’ projesi kapmasında eğitim amaçlı kullanılmasının planlandığı öğrenildi.

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