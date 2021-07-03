Sedat Peker: Özyurt Kardeşler, Süslü Sülü'nün gizli ortağı ve kasası; Esenyurt Belediyesi el değiştirene kadar hemen hemen bütün ihaleleri aldılar

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili bir iddia da daha bulunurken, Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt'un Soylu'nun "gizli ortakları ve kasası" olduğunu öne sürdü. Peker, Özyurt kardeşlerin Esenyurt Üniversitesi'nin sahipleri olduğunu ve "Karun kadar zengin" olduğunu ileri sürdü. Peker, Özyurt kardeşlerin konkordato ilan ettikleri için Özyurt A.Ş.’nin "içini boşalttıkları"nı ve "hiçbir alacaklıya da borçlarını ödemediklerini" savundu. Esenyurt Belediyesi el değiştirene kadar ilçenin hemen hemen bütün ihalelerini Özyurt kardeşlerin aldığını öne süren Peker, "Bizim Süslü Sülü'nün danışmanlarından Erdem Sürmen var. Bu iki kardeş paraları 34 RHN 07 plakalı beyaz Range Rover ve yine 34 RHN plakalı siyah Mercedes ile taşıyorlar. Paraları ya bu danışman ya da Süslü Sülü'nün oğlu teslim alıyor" iddiasında bulundu.

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yeni bir iddiada bulundu. Twitter'dan açıklamalar yapan Peker, Soylu'nun geçen günlerde ironik bir şekilde "Ben dünyanın en kötü insanıyım" demesine atıfta bulunurken, "Evet gerçekten öylesin. Senin gerçek yüzünü insanlara tam olarak gösterdiğimde, o zaman dünyanın en büyük şeytanı olduğunu herkes görecek" dedi.

"Esenyurt merkez olmak üzere Bahçeşehir, Hadımköy, Kıraç bölgeleri başta olmak üzere birçok bölgede çalışma yapan Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt isimli doncu Sülü'nün kasası olan gizli ortaklarıyla bugün sizleri tanıştıracağım" diyen Peker, şöyle devam etti:

"Bu kardeşler aynı zamanda Esenyurt Üniversitesi’nin sahipleridir. Orhan Özyurt bu üniversitenin mütevelli heyeti başkanıdır. Bu kardeşler sahibi oldukları Özyurt A.Ş.’yi konkordato ilan ettirerek, Karun kadar zengin oldukları halde, alacaklıların paralarının üstüne çökmüşlerdir

Süslü Sülü'nün gizli ortağı ve kasası olan bu şahısların bazı mülkleri şunlardır: Bahçeşehir’deki İstinye Üniversite Hastanesinin mülk sahipleridirler, Esenyurt City Center AVM’nin sahipleridirler, avm haricinde aynı yapıda da 400 tane rezidans daireleri vardır.

Ayrıca devletin arazisine iki tane 10 katlı bina yapıp, bir tanesini belediyeye bir tanesini kaymakamlığa kira yoluyla vermişlerdir (bunu sihirbaz bile beceremez). Ayrıca Alkent 2000 villaları, Toskana villaları, Pelikan villalarındaki, Tulipa villalarındaki birçok taşınan mülkün de sahibidirler. Mal varlıkları 1000 tane bile tweete sığmayacağı için burada kesiyorum (ancak yasal soygun yapıp konkordato ilan ettikleri için Özyurt A.Ş.’ nin içini boşalttıkları için hiçbir alacaklıya da borçlarını ödemiyorlar.)

Süslü Sülüman'ın ortağı olan bu şahıslar Esenyurt, Bahçeşehir, Hadımköy, Kıraç başta olmak üzere başkaca birçok yerin yol bakım çalışmalarını, asfalt çalışmalarını ve birçok şeyini yapıyorlar.

Formula 1 pistinin ve o güzergahtaki tüm yolların ihalelerini de Süslü Sülü üzerinden alıp ne kadar astronomik paralar kazandıkları da ortadadır. Kıymetli dostlarım, bu iki kardeş Esenyurt eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu’na kadın tuzağı kurarak görevden aldırttılar.

Necmi Kadıoğlu istifa etti, yerine meclis üyesi ali murat alatepe ismindeki belediye meclis üyesi geldi (bu kişiyle ilgili de ilerleyen zamanlarda bazı paylaşımlar yapacağız. Rüşvet paralarıyla açtığı devasa özel hastaneler ve başka zenginliklerle ilgili.)

Bu operasyon doncu süleymanın Ak Partiyi yavaş yavaş ele geçirip Sayın Cumhurbaşkanına sadık olan kişileri diskalifiye etmenin ilk projesiydi. Necmi başkana gönderilen kızlar bilin bakalım hangi üniversitede okuyorlardır?

Tabi ki Yüksel ve Orhan isimli kardeşlerin sahip olduğu Esenyurt Üniversitesi’nde okuyorlardır. Yapılan gizli çekim bir anda elden ele dolaştırılarak Necmi Kadıoğlu görevinden ayrıldı.

Necmi Kadıoğlu bile kendisine kurulan tezgahı, Süslü Sülüman ve bu iki kardeşin ona yaptığını bu paylaşımlardan öğrenecek (Süslü Sülüman hala Necmi Kadıoğlu’yla arkadaşlık yapıyor).

Ben size dedim ya, gerçek bir şeytan. Süslü Sülüman bu iki kardeşin annelerinin cenazesine bizzat katıldı, ancak doncu Sülüman bu kardeşlerin gizli ortağı olduğu son bir senedir konuşulmaya başlayınca babalarının cenazesine gitmeyip akrabalarını ve bir de kendi çiçeğini yolladı.

Bu kardeşler İstanbul Araklılılar derneğinin başkanlığını da yaparak Süslü Sülüman'ın siyasi çalışmalarına da oradan destek veriyorlar. Süslü Sülü şimdi de bu kardeşleri kullanarak devleti ve milleti soyduğunuz paraların sana nasıl ulaştırıldığını anlatacağım.

Bizim Süslü Sülü'nün danışmanlarından Erdem Sürmen var. Eşi de yapılan evlilikten sonra Trabzon Ak Parti İl Başkanlığı Kadın Kolları Başkanı oldu (yani AK Parti'yi ele geçirme operasyonuna devam ediyorlar)

Bu iki kardeş paraları 34 RHN 07 plakalı beyaz Range Rover ve yine 34 RHN plakalı siyah Mercedes ile taşıyorlar. Paraları ya bu danışman ya da Süslü Sülü'nün oğlu teslim alıyor.