Sedat Peker: Süslü Sülüman’ın ekipten olan Ali Murat Alatepe’nin gerçek hikâyesini, Esenyurt ilçesini fuhuşlu entrikalarıyla nasıl Dallas’a çevirdiklerini yazacağım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda eski Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe hakkında bazı iddialarda bulundu. “Size Süslü Sülüman’ın ekipten olan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin gerçek hikâyesini yazacağım” diyen Peker, “Esenyurt ilçesini fuhuşlu entrikalarıyla nasıl Dallas’a çevirdiklerini, vurdurttukları adamlarla da nasıl Teksas’a döndürdüklerini keyifle yazacağım” ifadelerini kullandı.

Alatepe’nin hakkında yaptığı suç duyurusunun belgesini paylaşan Peker, “İftira, hakaret suçlarına karakol polisi bakar. Bu şahsın ifadesini alan yere lütfen dikkat edin, İstanbul Organize Şube Müdürlüğü. Süslü Sülüman vakit geçirmeden elemanını, yani Ali Murat Alatepe’yi organizeye yollamış. Ancak devlet teamülünde böyle bir sistem yok. Hakaret suçlamalarına organize suçlar şube bakmaz, bakamaz. Akşam çok eğleneceğiz çok” dedi.

Sedat Peker’in paylaşımı şöyle:

"Kıymetli dostlarım, Esenyurt Belediye Eski Başkanı Necmi Kadıoğlu’na kadın tuzağı kurarak, görevden istifa ettirildikten sonra onun yerine geçen Ali Murat Alatepe organize şubeye giderek yalan söylediğim hakkında ifade vermiş. Her zaman söylediğim gibi beni yalanlarsanız sizi rezil ederim, çünkü ben dersime iyi çalıştım açıklamama rağmen, bu şahsın benim yalan söylediğimi belirten dilekçesini de yayınlıyorum.

Akşam saatlerinde size Süslü Sülüman’ın ekipten olan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin gerçek hikayesini yazacağım. Esenyurt ilçesini fuhuşlu entrikalarıyla nasıl Dallas’a çevirdiklerini, vurdurttukları adamlarla da nasıl Teksas’a döndürdüklerini keyifle yazacağım.

İftira, hakaret suçlarına karakol polisi bakar. Bu şahsın ifadesini alan yere lütfen dikkat edin, İstanbul Organize Şube Müdürlüğü. Süslü Sülüman vakit geçirmeden elemanını, yani Ali Murat Alatepe’yi organizeye yollamış. Ancak devlet teamülünde böyle bir sistem yok. Hakaret suçlamalarına organize suçlar şube bakmaz, bakamaz. Akşam çok eğleneceğiz çok."

Peker'in paylaştığı belgeler şöyle: