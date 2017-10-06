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Politika

Eski erkek arkadaşını bıçaklayıp, ikinci kattan atladı

İntihar girişiminin ardından ikinci kattan atlayan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

06 Ekim 2017 03:36

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde, 25 yaşındaki Fatoş D., hastanede tartıştığı eski erkek arkadaşı Coşkun Koçyiğit'i bıçaklayıp kaçtıktan sonra, çıktığı inşaat halindeki binanın 2'nci katından atlayarak intihara kalkıştı. Yaralanan Fatoş D. ile Koçyiğit, tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında ilçedeki özel bir hastanede meydana geldi. Hastanede çalışan Coşkun Koçyiğit ile yanına gelen eski kız arkadaşı Fatoş D. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatoş D., yanındaki bıçakla Koçyiğit'i bıçaklayıp, kaçtı. Yaralanan Coşkun Koçyiğit, çalıştığı hastanede ameliyata alındı.

Olay sonrası yakınlarını arayıp intihar edeceğini söyleyen Fatoş D., 20 dakika sonra Zeytinköy Mahallesi'nde, inşaat halindeki bir binanın ikinci katına çıktı. Fatoş D.'yi fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ancak ekipler gelmeden Fatoş D., kendisini boşluğa bıraktı. Yaralanan Fatoş D., gelen sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Coşkun Koçyiğit ve Fatoş D.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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