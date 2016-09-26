Eski emniyet müdürüne yumruk atan Onur Özbizerdik: Alkollüydüm, ne yaptığımı hatırlamıyorum

Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan’ı darp ettiği, olay yerine gelen polislere de saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, adliyeye sevk edildi.Özbizerdik'in poliste verdiği ifadesinde "Alkollüydüm ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde geceyi geçiren Onur Özbizerdik, sabah saat 09.45 sıralarında Adliyeye götürülmek üzere binadan çıkarırıldı. Arkadan kelepçelenerek Gayrettepe’de bulunan Emniyet binasından dışarı çıkarılan Onur Özbizerdik, herhangi bir şey söylemeden kendisini adliyeye götürmek için bekleyenpolis aracına bindi. Onur Özbizerdik, Çağlayan Adalet sarayına götürüldü.

Gasp Büro Amirliğinde olayla ilgili ifadesi alınan Onur Özbizerdik "Olay günü aslında alkol almayacaktım.Ancak arkadaşlarımın ısrarıyla alkol aldım. Alkolün etkisiyle ne yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum. Adil Serdar Saçan’la herhangi bir problemim yok. Zaten onunla kavga ettiğimi dahi hatırlamıyorum. Onunla kavga ettiğimi ve neler yaptığımı beni gözaltına alan polisler öğrendim" dedi.