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Erdoğan'a hakaretten tutuklanan Feyzi İşbaran'a 6,5 yıl hapis talebi

Eski AKP'li Feyzi İşbaşaran için hazırlanan iddianame tamamlandı

13 Ocak 2015 15:20

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan eski AKP Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve"tehdit" suçlarından 1 buçuk ile 6 buçuk yıl arasında hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

 

‘'O twetler' İşbaşaran'ın cep telefonu ve iPad'indan atıldı, sonra silindi’

 

Cumhuriyet Savcısı Vedat Yiğit tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul İl Asayiş Müdürlüğü Ar-Ge'si tarafından şüpheli Feyzi İşbaşaran'a ait cep telefonu ve iPad de yapılan incelemede ilgili twetlerin şüpheliye ait cep telefonu ve iPad'den atılarak sonrasında silindiği belirtildi. İşbaşaran'ın ise ifadesinde suç unsuru içeren tweetlerin A. O. isimli kişiye hitaben yazdığını belirttiği ancak bu şekilde savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik savunma olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

 

‘Suçtan kurtulmaya yönelik’

 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na ve eşinin de kast edilerek Twitter hesabından yazmış olduğu yorum ve yazıların büyük bölümünde, Türk toplumu ve devletinin geleneklerine ve devlet yapısına ve toplumsal değerlerin bütününe aykırı nitelikte ağır, galiz küfürlerle beraber tehditler olduğu, belirtildi. 

İddianamede, soruşturmaya konu olan yazıların özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'na şüpheli tarafından tehdit içerikli olarak yazıldığı belirtildi. Söz konusu ifadelerin  bir bayan ve aynı zamanda anne olan kişiye yönelecek saldırı ve insan onuruna ve kişiliğine aykırı ciddi menfi yönü bulunan bir anlam içerdiği ve suça konu twetlerin atılarak Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunularak tehdit edildiği belirtildi.

 

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