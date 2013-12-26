Eski DSİP Genel Başkanı Doğan Tarkan toprağa verildi

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) Genel Başkanı Şevket Doğan Tarkan'ın cenazesi toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tarkan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan Şakirin Caminde ikindi vaktinde kılınan namazın ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına, Tarkan'ın akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra HDP Eş Genel Başkanları Ertuğrul Kürkçü ve Sebahat Tuncel ile HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder katıldı.

Doğan Tarkan kimdir?





Şevket Doğan Tarkan 31 Ağustos 1948'de İstanbul'da doğdu.

THKP-C üyesiyken buradan ayrılan grupla Kurtuluş Hareketi içinde yer aldı. 12 Eylül Darbesi sonrası yurtdışına kaçtı, Filistin Kurtuluş Örgütü dahilinde Şam ve Lübnan'da bulundu.

Politik ayrışma sonucu bu gruptan da ayrıldı ve TCK'nın 141. 142. ve 163. maddeleri hakkında idamı gerektirdiğinden Türkiye'ye dönemeyip İngiltere'de mülteci oldu.

Bu sırada Devrimci Marksist entelektüel ve aktivist Tony Cliff önderliğindeki Socialist Workers Party üyesi oldu.

1984 yılından 1988 yılına kadar Kurtuluş kadrolarından kopan ekiple birlikte Sosyalist İşçi Gazetesi'ni yurtdışında çıkardı ve bu gazete çevresi ile birlikte DSİP'i kurdu.

Şevket Tarkan Doğan liderliğindeni DSİP, 2010'da yapılan anayasa referandumunda, Adalet Ağaoğlu, Ferhat Kentel, Osman Can gibi isimlerin de içinde yer aldığı "Yetmez ama Evet" kampanyasının örgütleyicilerinden oldu.

Tarkan, 1997 yılından itibaren de DSİP'in genel başkanlığı yapıyordu.