Eski dostlar barışmak istemedi

T24-

Hürriyet'in haberine göre, Aydoğan’ın, kendisinden yaşça çok küçük birisiyle aşk yaşadığı için Ersoy’la görüşmeme kararı aldığını söylemesi, iki eski dostun arasının açılmasına neden oldu. Antalya’daki bir düğünde karşılaşan iki ünlü isim, ayrı masalarda oturdu ve gece boyu göz göze gelmemek için uğraştı.Oya Aydoğan, tören boyunca Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Ahu Tuğba ile aynı masada paylaşırken, oğlu Gurur Demirbağ da annesini yalnız bırakmadı. Düğün sahibi işadamı Osman Mırız, "Düğün gibi mutlu bir günde küslük olmaz" diyerek eski dostları barıştırmaya çalıştı. Mırız’ın ikna çabaları sonuç vermedi. Düğünde sahneye çıkan Sibel Can da önce Bülent Ersoy’un elini öptü, ardından da Oya Aydoğan’ın yanına giderek, barış sinyalleri verdi. Mırız ve Can’ın ikna çabalarından bunalan Bülent Ersoy, salonu terk etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy, "Ben kimseye dargın değilim" dedi.

Bülent Ersoy’un ardından gazetecilerin yanına gelen Oya Aydoğan, Bülent Ersoy’a dargın olmadığını, kendisinden yaşça çok küçük olan Berk Yılmaz ile devam eden ilişkisini tasvip etmediği için görüşmediğini söyledi.