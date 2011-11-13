T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eski dostlar barışmak istemedi

Yıllardan bu yana dost olan Bülent Ersoy ve Oya Aydoğan’ın arası, ’Diva’nın yeni sevgilisi Berk Yılmaz yüzünden açıldı.

13 Kasım 2011 02:00



 T24-Yıllardan bu yana dost olan Bülent Ersoy ve Oya Aydoğan’ın arası, ’Diva’nın yeni sevgilisi Berk Yılmaz yüzünden açıldı. 
 


Hürriyet'in haberine göre, Aydoğan’ın, kendisinden yaşça çok küçük birisiyle aşk yaşadığı için Ersoy’la görüşmeme kararı aldığını söylemesi, iki eski dostun arasının açılmasına neden oldu. Antalya’daki bir düğünde karşılaşan iki ünlü isim, ayrı masalarda oturdu ve gece boyu göz göze gelmemek için uğraştı.

Oya Aydoğan, tören boyunca Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Ahu Tuğba ile aynı masada paylaşırken, oğlu Gurur Demirbağ da annesini yalnız bırakmadı. Düğün sahibi işadamı Osman Mırız, "Düğün gibi mutlu bir günde küslük olmaz" diyerek eski dostları barıştırmaya çalıştı. Mırız’ın ikna çabaları sonuç vermedi. Düğünde sahneye çıkan Sibel Can da önce Bülent Ersoy’un elini öptü, ardından da Oya Aydoğan’ın yanına giderek, barış sinyalleri verdi. Mırız ve Can’ın ikna çabalarından bunalan Bülent Ersoy, salonu terk etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy, "Ben kimseye dargın değilim" dedi.

Bülent Ersoy’un ardından gazetecilerin yanına gelen Oya Aydoğan, Bülent Ersoy’a dargın olmadığını, kendisinden yaşça çok küçük olan Berk Yılmaz ile devam eden ilişkisini tasvip etmediği için görüşmediğini söyledi.    

ETİKETLER

sivil toplum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24