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Eski DİHA muhabiri Meltem Oktay tekrar tutuklandı!

Eski DİHA muhabiri Oktay, ikinci kez tutuklandı

20 Nisan 2017 01:09

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği süreçte bölgede haber takibi yaptığı sırada 14 Nisan'da tutuklanan ve Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nden görülen 2. duruşmasında tahliye edilen Meltem Oktay, tekrar tutuklandı. Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Oktay'a haberlerinden dolayı  "örgüt propagandası" yaptığı iddiası  ile verilen 2 yıl 4 aylık cezasının Yargıtay tarafından onaylanmasının ardından 3 Nisan'da Edirne'de gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından cezanın infazı için Gebze Kadın Kapalı cezaevi'ne gönderildi.

Ne olmuştu?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabirleri Meltem Oktay ve Uğur Akgül 11 Nisan 2016 tarihinde haber takibi için bulundukları Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaldıkları eve yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı. Oktay tutuklanmış, Akgül adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

Oktay, yaptığı haberler gerekçe gösterilerek Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarfından  "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 

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