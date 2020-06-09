Eski DEP Milletvekili Mahmut Alınak’a elektronik kelepçe

T24 Haber Merkezi

Kürt siyasetçi Mahmut Alınak, mayıs ayında tahliye edildi, avukat oğlu Bişar Abdi Alınak, babasına elektronik kelepçe takılacağını duyurdu.

Bişar Abdi Alınak, Twitter hesabından Mahmut Alınak'a elektronik kelepçe takılacağını yazdı ve “Tutuklarken takamadıkları kelepçenin rövanşını almaya geliyorlar. Adliyeden aradılar. Babama elektronik kelepçe takmak için eve geleceklermiş birazdan. Mafyaya, tecavüzcülere güvenip serbest bırakan akıl. Evinde hapis tuttuğu Mahmut Alınak’a yine işkence yapacak. ALIN SİZE ADALET!” dedi.

Kararla ilgili Duvar Gazetesi'ne konuşan eski DEP (Demokrasi Partisi) Milletvekili Mahmut Alınak “TEM’de kelepçe takmak istediler, izin vermedim. Daha sonra adliyede takmaya çalıştılar, ona da izin vermedim ve hevesleri kursaklarında kaldı. Mahkemede de söyledim, ‘ancak cenazeme kelepçe takabilirler’ diye. Bunu bile bile kelepçe takmak istediler. Elektronik kelepçe takacaklarını söylediklerinde de tepki gösterdim. Ancak kelepçe takmasam hapis yatacağım. Bu arada dostlarımla görüştüm. Bana, ‘Kelepçeye karşısın ama kelepçe takmazsan bu sefer hapishaneyi meşrulaştıracaksın’ dediler. Bir de kurşun kalemle yazdığım ve ‘Değişim’ adlı romanımı bilgisayara geçiriyorum. Hem dostlarımı dinledim hem de romanımı yayına hazırlayabilmek için razı oldum elektronik kelepçeye” ifadelerini kullandı

Ne olmuştu?

Kars’taki evinden 13 Şubat 2019 sabahı gözaltına alınan yazar, siyasetçi Mahmut Alınak 17 Şubat 2019’da tutuklandı.

Alınak'ın, Bêkes kitabının gelirini dönemin Cizre Halk Meclisi Eşbaşkanı Mehmet Tunç'un ailesine bağışlaması, akrabaları ile yaptığı sohbetler, hükümete yönelik eleştirel yazıları, husumetli iki ailenin barışa aracılık teklifi ve Diyarbakır'da çöp taşıyıcıları ile birlikte çöp toplayarak kamuoyu nezdinde duyarlılık oluşturma yönündeki girişimleri tutuklamaya gerekçe yapıldı.

Alınak hakkında 300 sayfalık iddianame hazırlandı ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle, “Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, devletin birliğini bozmak, devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak, devletin bağımsızlığını zayıflatmak” suçlamalarıyla Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Alınak Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 13 Mayıs'taki ilk duruşmasında tahliye edildi.