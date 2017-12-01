Eski CIA yetkilisi hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişi sırasında Türkiye’de olduğu ve ardından ülkeyi terk ettiği iddia edilen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’in Milli Haberalma Konseyi (National Intelligence Council) eski başkan yardımcısı Graham E.Fuller hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkartılan yakalama kararında Graham E.Fuller'e “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlamaları yöneltildi.

Yakalama kararında "Daha önce hakkında yakalama kararı verilen eski CIA uzmanı Henri Jak Barkey ve darbe teşebbüsünde rol alan diğer kişilerle Graham E. Fuller’in irtibatının ve atılı suçları işlediğine yönelik bulguların tespit edildiği" ifadeleri yer aldı.

"Türkiye'yi terk etti"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine mahkeme tarafından verilen yakalama kararının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise 15 Temmuz darbe girişiminin sonrası Graham E. Fuller’in Türkiye’yi terk etmiş olduğunun belirlendiği ve halen yakalanamamış olmasına yönelik olarak yapılan vurgu oldu.

Daha önce hakkında yakalama kararı verilen eski CIA uzmanı Henri Jak Barkey’in 15-16 Temmuz 2016’da Büyükada Splendid Otel’de yapılan toplantıda darbeyi organize edip koordine ettiği ileri sürülmüştü.

Graham E. Fuller’in de aynı toplantıda olduğu yönünde iddialar ileri sürülmüş ancak bugüne kadar resmi olarak bu doğrulanamamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fuller hakkında verdiği yakalama kararı ile ilk kez Fuller’in 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Türkiye’de olduğu ve ardından ülkeyi terk ettiği bilgisi resmi kayıtlara girdi.

Dugin: Rus istihbaratı delilleri Türkiye'ye verdi

Rus Strateji uzmanı Aleksandır Dugin geçen hafta çıktığı bir Tv programında darbe öncesi Büyükada’daki toplantıya Henry Barkey ve Graham E. Fuller’in katıldığını iddia ederek, “Rus istihbaratının bu konuda elinde kesin deliller bulunuyor ve bu deliller Türkiye’ye iletildi. Darbe girişimi hiç kuşkusuz CIA ajanları tarafından yönetiliyordu” ifadeleri kullanmıştı.