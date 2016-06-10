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Eski CHP'li vekil: Toplum barut fıçısı, patlamaya bahane arıyor, Kılıçdaroğlu ''PKK'lıları ziyaret ettik'' diyemez!

Faik Tunay, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi

10 Haziran 2016 16:39

Eski CHP Milletvekili Faik Tunay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de, İslami kesimden mahkûmlara da gittik” sözlerini eleştirdi. Twitter hesabından yazdığı mesajlarla konuyu değerlendiren Tunay, “Toplum barut fıçısı herkes patlamak için bahane arıyor. Bir ana muhalefet lideri biz hapiste PKK'lıları bile ziyaret ettik diyemez” ifadelerini kullandı. 

Tunay’ın Twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle:

"Ortaya bir durum çıkınca bazıları goygoyu,asparagası sever,sağlıklı yorum yapan azdır toplumda. Bizim vazifemiz her ortamda objektif olmak. Bu resimler son zamanlarda çok arttı. Ana muhalefet liderine cenazelerde tepki var,hadi gelin sakince yorumlayalım. Elbet provokasyon vardır, bunları zaten millet görüyor, ama bir ana muhalefet lideri biz hapiste PKK'lıları bile ziyaret ettik diyemez! Bunun iyi niyeti olmaz, böyle bir cümle kullanırsanız heryere çekilir,siyasetçi kelimelerini dikkatli seçmeli,hele ki böyle konumda olanlar. CHP içerisinde sırf soldayız,aynı gelenekteyiz diye terörü bazen görmeyenler var,4 yıl vekildim,bunlara şahitim. Zor günlerden geçiyoruz,toplum barut fıçısı herkes patlamak için bahane arıyor, herkes, özellikle siyasiler her lafına,adımına dikkat etmeli”

 

“CHP milletvekiliyim ama CHP'li değilim”

 

2011 seçimlerinde CHP’den İstanbul Milletvekili seçilen Tunay, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015’te yapılan seçimlerde listeye alınmamıştı. Tunay, "CHP milletvekiliyim ama CHP'li değilim” sözleri ve Turgut Özal’a olan hayranlığını dile getirmesiyle tepki çekmişti. 

 

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