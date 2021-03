Eski CHP milletvekili Haluk Pekşen, gelecek kurultayda genel başkan adayı olacağını açıkladı: Partime demokrasi getireceğim

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen , gelecek kurultayda genel başkan adayı olacağını açıkladı. Partide şu an hak edenlerin değil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği isimlerin siyaset yaptığını savunan Pekşen, "Ben önce partime demokrasi getireceğim" dedi.

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Yeniden CHP Grubu Hareketi adı altında üç yıldır çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'e konuşan Pekşen, bu hareketi "CHP içerisindeki cumhuriyetçi, Atatürkçü, ulus devletten yana olan, parti içerisindeki demokrasiyi her koşulda savunan, örgütün güçlü siyaset yapma olanaklarına önem veren, parti tüzüğünde tekrar seçme ve seçilme haklarının örgüte iade edildiği, örgütün siyaset yapma hakkının iade edildiği bir tüzük önceleyen bir kadro hareketidir" ifadeleriyle anlattı.

Oluşturdukları kadronun Türkiye’yi her alanda yeniden inşa edebileceğini kaydeden Pekşen, "Her alanda Türkiye’de ve dünyada en yetkin insanları bir araya getirdik" ifadesini kullandı. Her alanda bir program ortaya koyduklarını söyleyen Pekşen, "Çin’e gittik, inceledik. Dünyanın başka ülkelerini inceledik. Avrupa’sını inceledik. İncelemediğimiz ülke kalmadı. Bütün programlarımız hazır" diye konuştu.

Gelecek kurultayda genel başkan adayı olmak için örgütün karşısına çıkacağını ve il il dolaşacağına işaret eden Pekşen, şunları söyledi:

"Şu anda CHP’de Genel Başkan’ın istedikleri siyaset yapıyor, hak edenler değil. Diyor ya Sayın Genel Başkan, 'Ülkeye demokrasiyi getireceğiz.' Ben önce partime demokrasi getireceğim. Oradan başlayacağız. CHP’de siyaset yapmak benim en doğal hakkım. Siyaset yapma hakkımın elimden alınmasına asla kimseye bırakmam. Hakkımı da söke söke alırım, alacağız da. CHP hiç kimsenin el freni olmayacaktır. El frenleriyle CHP iktidar olamaz."