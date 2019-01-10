Eski CHP belediye başkanı, İyi Parti'den aday oldu

Bir önceki dönem CHP'nin Hopa Belediye Başkanı olan Turan Kasımoğlu’nun İyi Parti’den aday olduğu belirtildi.

CHP'nin bir önceki dönem Artvin'in Hopa ilçesi Belediye Başkanı olan Turan Kasımoğlu, CHP'den belediye başkanlığı için aday adayı başvurusu yapmıştı. Kasımoğlu, 15 Aralık'ta ise aday adaylığından çekilip CHP’den istifa edeceğini duyurmuştu.

İyi Parti Hopa İlçe Başkanı Mürsel Şişman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Turan Kasımoğlu’nun aday olduğunu duyurdu.

Şişman yaptığı paylaşımda: “İYİ Parti Hopa Belediye Başkan Adayımız sayın Turan Kasımoğlu Hopamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.