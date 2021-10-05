Eski CHP Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hurşit Güneş: Pandora’nın asıl hedefi Putin ve Aliyev

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun 117 ülkede 650 gazeteciyle birlikte yürüttüğü araştırma sonucunda çok sayıda ülkeden devlet başkanları, başbakanlar ve kraliyet ailesi üyelerinin off-shore hesapları, gizli servetleri ve anlaşmaları ortaya çıktı. Pandora Belgeleri'nin olası etkilerini değerlendiren eski CHP Başkan Yardımcısı ve Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden ekonomist Prof. Dr. Hurşit Güneş, “Bu belgelerin asıl hedefinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlhan Aliyev olduğu anlaşılıyor” dedi.

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz’a konuşan Prof. Güneş, İngilizce karşılığı “offshore” olan deniz aşırı vergi cennetleri; İngiliz Virjin Adaları, Şeyseller, Cayman Adaları, Bahamalar, Belize, Panama ve Malta'da kurulan şirketlerin sayısının yüzbinlerle, Türkiye'den de bu ülkelerde kurulan şirketlerin binlerle ifade edilebileceğini belirtti.

“OECD (Dünya Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) vergi cenneti olarak isimlendirilen ülkelerin maliye ve finans politikalarına sınırlayıcı maddeler koydu. Dünyada offshore şirketlerin sayıları azalıyor. Büyük projelerde finans kurumları şeffaflığı, kurumsal yönetimi, yasal güvenceyi zorluyor” diyen Prof. Güneş, belirli aralıklarla “gizli bir el tarafından” belgelerin açıklanmasına karşılık, yasal sonuçların cılız kalmasına dikkati çekti. Güneş, “Amerika, İngiltere gibi ekonomide ağırlığı olan ülkeler, küresel servetler üzerinde kontrolü bu şekilde de sağlıyor” görüşünü ifade etti.

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