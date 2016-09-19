Eski cemaat mensubu işadamı: Nurettin Veren ayrılmak için 10 milyon lira istedi, 750 bin dolara anlaştılar

'FETÖ' soruşturması kapsamında ifade veren eski cemaat mensubu işadamı Adem Öcal, Nurettin Veren'in “Bu imparatorluğu hep birlikte kurduk, beni dışarı atamazsınız. Bu treni yürüttüğümüz gibi frenini de çekerim” deyip cemaatten 10 milyon lira istediğini öne sürdü. Adem Öcal, polise verdiği ifadede "Alaattin Kaya ile pazarlık yaptılar. Zaman'ın künyesine girme ve 750 bin dolar karşılığı anlaştılar" dedi.

Türkiye'nin 4'üncü GSM operatörü olma hakkını kazanan NetGSM'nin sahibi Adem Öcal, 'FETÖ' soruşturması kapsamında ifade verdi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberi şöyle:

"10 milyon lira istedi"

Veren'in para ve lüks hayat düşkünlüğü fazlaydı. 2003'te, cemaatin kendisini öldüreceğini söyleyen bir dilekçe ile yanıma geldi. Dilekçeyi dönemin İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu'ya elden verdi. Veren'i İstanbul'a çağırdılar. Görüşmede Prof. Suat Yıldırım, Şerif Ali Tekalan, Harun Tokak, Ali Bayram vardı. Veren ‘İmparatorluğu birlikte kurduk, beni atamazsınız, treni yürüttüğümüz gibi frenini de çekerim' deyip 10 milyon TL istedi.

" 750 bin dolara ikna ettim"

Ankara'ya dönerken yolda İlhan İşbilen aradı, tartıştılar. Veren, ‘Benimle Alaattin Kaya irtibata geçsin' dedi. Ankara'da Kaya'nın ofisine gittik. Veren'in talepleri Gülen'e iletildi. Daha sonra Kaya'nın evinde baş başa pazarlık ettiler. Veren, Kaya'nın 750 bin dolara ikna ettiğini söyledi.

"Para Asya Finans'tan"

Veren'in cemaati deşifre etmemesi için Zaman'ın künyesine genel koordinatör olarak adının yazılması talebi kabul edildi. 750 bin dolar hesabına yatırıldı. Para Asya Finans'tan temin edilmişti. O yılın sonunda Veren'in ismi künyeden çıkarıldı. Kaya ile Veren Antalya'da buluştu. Kaya ‘ABD'ye giderek hocaefendiye teslim olmasını' söyledi. Veren de ‘Bu hareketin yanlış yolda, düzeltilmesi için heyet kurulması gerekir. Bu heyette ben de söz sahibi olmalıyım' dedi. Kaya görüşmenin olumsuz olduğunu ABD'ye bildirdi. Ertesi gün Veren'e haciz işlemleri başlatıldı.

Adem Öcal ifadesinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ele geçirilme işini 2. Başkan Turgut Ayhan Beydoğan'ın yürüttüğünü ileri sürdü. Beydoğan'ın, FETÖ operasyon koordinatörü Şerif Ali Tekalan ile doğrudan çalıştığını eskiden beri bildiğini kaydeden Öcal, BTK'ya bağlı olarak kurulan, 15 Temmuz'dan sonra kapısına kilit vurulan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndaki (TİB) yapılanmayı eski polis müdürü Basri Aktepe'nin gerçekleştirdiğini söyledi. Öcal, FETÖ kapsamında tutuklanan TİB'in kurucusu Aktepe'nin, Tekalan'ın yeğeni ile evli olduğunu ifade etti. Acar şunları söyledi: “BTK'ya alınan uzmanların yüzde 90'ından fazlası cemaatin referansıyla alınmıştır. Bu yapılanmanın altında imzası olan Tayfun Acarer'in MİT Müsteşarı danışmanı, Galip Zerey'in Ulaştırma Bakanı Müsteşar Yardımcısı olarak devam etmeleri ise son derece manidardır.”