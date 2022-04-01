Eski bürokrattan 'et lobisi' açıklaması: Kilosu 5 dolardan yapılan ithalatın, 3 dolardan yapılabileceğini tespit ettik

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, dün eski Tarım Bakanı Faruk Çelik'le yaptığı röportajın ardından eski bir bürokratın kendisini arayarak et ithalatı hakkında kendisine verdiği bilgileri paylaştı. Erkin'in "et lobisinin sevmediği bürokrat" olarak nitelediği eski bürokrat Erkin'e "Siz 300 kiloluk hayvanı ithal edeceksiniz. Kilosu 5 dolar. O zaman arkadaşlarımızla yurtdışında araştırma yaptık ve bu hayvanların kilosu 3 dolara alınabileceğini tespit ettik ve rapor yazdık" dedi.

Eski bürokrat şöyle devam etti; "Aradaki fark 2 dolar. 300 kiloluk hayvanın fiyatı… 5 dolardan alırsak 1500 dolara geliyor, 3 dolara alırsak 900 dolar! Yani bir büyükbaştan 600 dolar kazanıyoruz. 500 bin büyükbaş hayvan ithalinde de bizim tespit ettiğimiz rakam (3 dolar) üzerinden 300 milyon dolar kazancımız var. Bugünkü kurla da 4.5 katrilyon lira. İşte bu yüzden et lobisi bu yapılan çalışmaları sevmez!"

Türkiye'deki et ithalatına ilişkin olarak 2019'da yazılmış bir raporda, et ithalatının 2010 yılından sonra ciddi derecede artış kaydettiğine dikkat çeken eski bürokratın aynı rapordan verdiği bilgiler şöyle:

"Hayvan ithalatı 1980'li yılların ortasına kadar önemsenmeyecek düzeyde iken 1985-1995 ile 2010 yılından sonraki dönemde ciddi derecede artış göstermiştir.

Son dört buçuk yılda yaklaşık 4 milyar dolar karşılığında 3.35 milyon sığır ithal edilmiştir. Sığır ithalatının 2018 yılında yüzde 42'si, 2019 yılının ilk yarısında yüzde 66'sı Brezilya'dan yapılmıştır.

– 2019 yılının ilk altı ayında ithal edilen sığır sayısı 64 ilimizdekinden ve Bartın, Karabük, Hakkari, Bilecik, Siirt, Tunceli, Yalova, Kilis ve Rize illerimizdeki toplam sığır sayısından daha fazladır.

– 2019 yılının ilk yarısında ithal edilen koyun sayısı, Sakarya, Bayburt, Gümüşhane, Yalova, Karabük, Zonguldak, Düzce, Rize ve Bartın'daki koyun sayısından daha fazladır.

– Son dört buçuk yılda 765 bin koyun ithal edilirken, 110 milyon dolar ödenmiştir.

Can alıcı tespit şuydu: “1980 sonrası neo-liberal politikaların uygulanması, tarımsal üretimde kendine yeter bir üretim yapısına sahip ülkemizi, ithalatçı bir ülke haline getirmiştir. Bugün artık kırmızı et ve kurbanlık ihtiyacı için ithalat yapmak zorunda kalınmaktadır.”

Yani… İthalatçı ülke olduk!"

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