Görevden alınan eski Bakan Faruk Çelik suskunluğunu bozdu: Payitaht dizisindeki sahneye kırgınım

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, eski Tarım ve Orman Bakanı Faruk Çelik'in kendisine verdiği demeçleri paylaştı. Çelik, tarıma ilişkin Erkin'e yaptığı açıklamada "Tarım toprağı sanayiye, konuta açılamaz" diyerek "Toprağı koruyacaksınız, var olan toprakla planlı üretime geçeceksiniz" dedi.

Çelik kendi döneminde tarıma verilen desteklere değinerek "İşin özü şu: Tarım, Milli Eğitim, Milli Savunma gibi milli olmalı. Bütün siyasi partilerin ortak vizyonu olmalı. Devlet politikası olarak kabul edilmeli. Araziyi betonlaştıralım diye bir görüş olabilir mi? 30 yılda 4 milyon hektar arazi tarımdan çıkıyor. Yerli üretim şart! Planlı üretim şart! Bu konu derin bir konu daha geniş konuşalım" ifadelerini kullandı.

"İthalat lobilerinin işi bu"

eski Bakan Çelik her alanda "lobi" olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Açın Payitaht dizini izleyin. Kırgınım… TRT'de yayınlandı biliyorsunuz. Orada göreceksiniz. Et lobisinden birisi o dizide oynadı. Şunu söylüyorum: Her alanda lobi var! İlaç sektöründe de aynı! ithalata dayalı anlayışı savunan bir yapı var. Bizim yapmamız gereken bunu kırmak, üretimi teşvik etmekti. Yapmaya çalıştık ama ömrümüz yettiği kadar. Anlatacak çok şey var. İthalat lobilerinin işi bu. ‘Hazır var. Ne gerek var. Daha uygun getiririz' diyorlar ama uzun vadede daha pahalıya patlıyor."

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