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Eski Bond kızı Tanya Roberts evinde düşüp hastaneye kaldırıldı; menajeri yanlışlıkla, "öldüğünü" duyurdu

05 Ocak 2021 09:06

James Bond serisinin A View to a Kill (Bir Cinayete Bakış) filminde Roger Moore ile rol alan Tanya Roberts evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. Roberts'ın menajeri önce medya kuruluşlarına Roberts'ın öldüğü haberini verdi ancak daha sonra durumu ağır olsa da yaşadığını açıkladı. 

65 yaşındaki eski 'Bond kızı' Tanya Roberts, evinde düşüp hastaneye kaldırıldı. Roberts'ın menajeri Mike Pingel önce The Guardian'ın da dahil olduğu çeşitli medya kuruluşlarına yanlışlıkla oyuncunun öldüğü haberini verdi. 

Pingel, yanlış bilgi verdiğini fark ettikten sonra AP'ye Roberts'ın California'da hastanede olduğu ancak durumunun ağır olduğu düzeltmesini yaptı. Pingel, Roberts'ın eşi Lance O’Brien'ın "eşinin ölmek üzere olduğu" cümlesinden sonra hata yaptığını belirtti.

 

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