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Yaşam

Eski belediye başkanı ve eşi ölü bulundu

Ahmet Şanlı'nın tabancayla eşini öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

15 Nisan 2013 22:34

İskenderun ilçesine bağlı Nardüzü beldesinin eski belediye başkanı Ahmet Şanlı ile eşi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç beldesindeki Onur Sitesi'nin sakinleri bir evden silah sesleri gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, eve girdiklerinde yatak odasında Nardüzü beldesinin eski belediye başkanı Ahmet Şanlı ile eşi Mevlüde Şanlı'nın cesetlerini buldu.

Ahmet Şanlı'nın tabancayla eşini öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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