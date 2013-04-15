Eski belediye başkanı ve eşi ölü bulundu

İskenderun ilçesine bağlı Nardüzü beldesinin eski belediye başkanı Ahmet Şanlı ile eşi, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karaağaç beldesindeki Onur Sitesi'nin sakinleri bir evden silah sesleri gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, eve girdiklerinde yatak odasında Nardüzü beldesinin eski belediye başkanı Ahmet Şanlı ile eşi Mevlüde Şanlı'nın cesetlerini buldu.
Ahmet Şanlı'nın tabancayla eşini öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.