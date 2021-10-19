İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı; eski belediye başkanı, husumetlisini tabancayla yaraladı

Kayseri'de, 2014'te MHP'den belediye başkanı seçildikten sonra 2015'te AK Parti'ye katılan ve hakkındaki usulsüzlük iddialarının ardından 2017'de İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan 49 yaşındaki eski Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, aralarında husumet bulunan Yusuf Güçlü'yü tabancayla yaraladı.



Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Sarıoğlan Belediyesi eski Başkanı Ali Osman Yıldız, husumetli olduğu Yusuf Güçlü ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavga sırasında Yıldız, belinden çıkardığı tabanca ile Güçlü'yü sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı Yusuf Güçlü’yü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Eski Başkan Ali Osman Yıldız ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Yıldız, 2014'teki yerel seçimde MHP'den belediye başkanlığına seçildikten sonra 2015'te AK Parti'ye katılmıştı. Yıldız hakkındaki "Zimmete para geçirme, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap, zimmet ve görevi kötüye kullanma, suç delillerini kaybetme" suçlamaları nedeniyle AKP Kayseri İl Başkanlığı, Yıldız'ı nedeniyle disiplin kuruluna sevk etmişti. Bunun üzerine Ali Osman Yıldız, 19 Aralık 2016'da AK Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.Yıldız, 2017 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

İddialar nedeniyle hakkında açılan davada tutuklu yargılanan Yıldız, Haziran 2020'de farklı suçlardan toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmişti.