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Yaşam

Eski BDDK başkanı hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmişti

02 Mayıs 2015 22:33

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) eski Başkanı Mukim Öztekin 50 yaşında, vefat etti.

Sağlık sorunları nedeniyle 12 Kasım 2014'te BDDK Başkanlığı görevinden ayrılan Öztekin, İstanbul'da hayatını kaybetti. Öztekin'in cenazesinin, yarın ikindi vakti Karacaahmet Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Zaman'ın haberin göre, Öztekin, 23 Eylül'de beyin ameliyatı olmuştu. BDDK Başkanlığına 22 Haziran 2012'de atanan Öztekin, BDDK'da kurum başkanlığının yanında kurul başkanlığı görevini de yürütüyordu.

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