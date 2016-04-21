Eski Başbakan Mesut Yılmaz: Örtülü ödeneğin hiç denetlenmediği tek demokratik ülke Türkiye

28 Şubat dönemine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı davanın bugünkü 84'üncü duruşmasında eski Başbakan Mesut Yılmaz ifade verdi. Mesut Yılmaz, "Dünyada örtülü ödeneğin hiç denetlenmediği tek demokratik ülke, bildiğim kadarıyla Türkiye" dedi. Dönemin başbakanı Tansu Çiller'in 1996'da Mesut Yılmaz başbakanlığındaki 53. hükümetin (ANAYOL hükümeti) kurulmasından günler önce örtülü ödenekten 500 milyar çektiği iddia edilmişti. İddiaları önce reddeden Tansu Çiller, ödeme emrinin yayımlanmasının ardından "Nereye harcadığımı açıklarsam savaş çıkar, dünya birbirine girer” demişti. Doğru Yol Partisi lideri Tansu Çiller'in hükümetten çekilmesinin ardından ANAYOL kurulduktan yaklaşık 3,5 ay sonra dağılmıştı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 84'üncü duruşmaya dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, Batı Çalışma Grubu'nun başkanlığını yaptığı iddia edilen Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın da ifadesi alındı.

Mesut Yılmaz'a, sanık avukatlarından Hulusi Coşkun, "15 yıl sonra bu davanın açılmasını nasıl yorumluyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Yılmaz, "Değerli komutanlarımızla her zaman aynı düşüncelere sahip olmadım. Din özgürlüğü ile irtica ile mücadelenin ayrı şey olduğunu söyledim. Buna ilişkin sert diyaloglarımız oldu. Hükümeti devirmek için örgüt kurma, hükümeti evirmek için uğraştıklarına tanık olmadım. Bunu yaparken yanlışlar yaptılar. Hakimleri çağırmak yanlıştı. Basına, hakimlere brifing vermeleri yanlıştı. Ülkeye hizmet vermiş komutanların sanık olduğu bir davada tanık olmaktan hicap duyuyorum" dedi.

Örtülü ödenek skandalı

Mesut Yılmaz 1996'daki örtülü ödenek skandalıyla ilgili olarak, "Dünyada örtülü ödeneğin hiç denetlenmediği tek demokratik ülke, bildiğim kadarıyla Türkiye" dedi.

Ne olmuştu?

Dönemin başbakanı Tansu Çiller'in 1996'da Mesut Yılmaz başbakanlığındaki 53. hükümetin (ANAYOL hükümeti) kurulmasından günler önce örtülü ödenekten 500 milyar çektiği iddia edilmişti. İddiaları önce reddeden Tansu Çiller, ödeme emrinin yayımlanmasının ardından "Nereye harcadığımı açıklarsam savaş çıkar, dünya birbirine girer” demişti. Doğru Yol Partisi lideri Tansu Çiller'in hükümetten çekilmesinin ardından ANAYOL kurulduktan yaklaşık 3,5 ay sonra dağılmıştı.

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