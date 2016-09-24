Eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı tutuklandı

Sakarya’da,’FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Birgili tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Bank Asya Yönetim Kurulu eski Başkanı Erhan Birgili, 4 Eylül tarihinde Aydın'da gözaltına alındı.
2005-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde görev yapan Erhan Birgili, bugün adliyeye sevk edildi. Erhan Birgili, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.