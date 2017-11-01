Eski Balıkesir Belediye Başkanı Uğur: Yargıya gitmeyeceğim

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, istifasının ardından ilk kez konuştu. İstifa sürecinde 'ailesine varana kadar tehditler aldığını' söyleyen Uğur, "Tehditler ölüm düzeyinde değildi ama ayrıntı vermek istemiyorum" dedi.

Uğur, yeniden siyasete girme konusunda "Yarın ne gösterir bilemeyiz” yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Uğur, AKP’yle de yollarını ayırdığını duyurmuştu.

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"Yargıya gitmeyi düşünmüyorum"

İstifası sonrası ilk kez konuşan Uğur, Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre bundan sonrası için ne yapacağına yönelik olarak, "Benim işim gücüm var. Onlara bakacağım. 8 torunum var. Onlarla daha fazla vakit geçireceğim. Siyaset, şimdilik yeter diyorum ama yarın bir gün ne gösterir bilemeyiz" dedi.

İstifa sürecinde 'ailesine varana kadar tehditler aldığını' dile getirerek ağır eleştirilerde bulunan Uğur, "O tehditler elbette ölüm düzeyinde değildi. Ama ayrıntı vermek istemiyorum. Yargıya gitmeyi de düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Uğur'un tehdit edildiğine yönelik sözleriyle ilgili, "AK Parti'nin kimseyi tehdit etmesi veya herhangi bir tehdit yöneltmesi de asla kabul edilemez. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa öyle bir şey, tabii Sayın Edip Uğur bununla ilgili yasal yollar açıktır" demişti.

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Uğur’un “Ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdahaleler var” sözlerini yargıya taşımış ve sorumlular hakkında "Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi ve Tehdit" suçlarından kamu davası açılmasını talep etmişti.