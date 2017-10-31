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Politika

CHP'li Eren Erdem, eski Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'un sözlerini yargıya taşıdı

İstifa eden Edip Uğur, "Ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdahaleler var" demişti

31 Ekim 2017 17:14

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, dün (30 Ekim 2017) istifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un “Ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdahaleler var” sözlerini yargıya taşıdı.

CHP'li Eren Erdem, sorumlular hakkında "Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi ve Tehdit" suçlarından kamu davası açılmasını talep etti.

Eren Erdem Başvuru dilekçesinde şu görüşlere yer verdi:

"Anayasal düzeni korumak görevimdir"

''Seçilmiş ve görevi gereği demokrasiyi ve Anayasal düzeni korumaya ant içmiş olan bir milletvekili olarak Sayın Savcılığınızca re’sen Ahmet Edip Uğur’un ifadesine başvurularak ihbar eylemlerin sorumlularının tespit edilmesi ve sorumlular hakkında Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi ve Tehdit suçlarından kamu davası açılmasını talep ederim.''

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