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Eski baldızı Nazan Öncel'le evlenen Akşit Togay: Evliliğimiz kâğıt üstündeydi

'Nazan Öncel’le çocuklarımızı da düşünerek ortak kazanımlarımızı birleştirmek istedik ve sadece kağıt üzerinde kalan bir nikâh yaptık'

19 Şubat 2015 10:21

Eski baldızı Nazan Öncel’le ilişkisi çok tartışılan Akşit Togay, ünlü sanatçıyla gerçek bir evlilik hayatı yaşamadıklarını açıkladı. Togay, “Boşandıktan tam 11 yıl sonra, Nazan Öncel’le çocuklarımızı da düşünerek ortak kazanımlarımızı birleştirmek istedik ve sadece kağıt üzerinde kalan bir nikâh yaptık” dedi.

Nazan Öncel ve Akşit Togay’ın bir dönem çok konuşulan ilişkisi, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Öncel ile kendisinden önce kız kardeşi Pınar Güvenel’le evli olan Togay, Kıbrıs’a giderken havalimanında görüntülendi. Fotoğrafların basına yansımasının ardından Akşit Togay, “Söylemezsem Olmaz” programına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Togay, menajerliğini yaptığı Öncel ile evliliklerinin sadece kağıt üstünde olduğunu söyledi: “Pınar Güvenel’le evli olduğumuz dönemde, bir müzisyenle 7 sene yasak aşk yaşadığını öğrenince evliğimize son vermiştik. Boşandıktan tam 11 yıl sonra, Nazan Öncel’le çocuklarımızı da düşünerek ortak kazanımlarımızı birleştirmek istedik ve sadece kağıt üzerinde kalan bir nikâh yaptık. O günden sonra ben de, Nazan da birbirimizden bağımsız olarak hayatlarımızı yaşadık. Kendisinin yıllardan beri menajerliğini yaptığım, işiyle ilgili her konuda söz sahibi olduğum için gerektiğinde yan yan geliyoruz. Geçen zaman içinde Nazan’ın özel hayatında başka insanlar da oldu. Ama o, sadece işiyle gündeme gelmek istediğinden bunu dile getirmedi.”

 

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