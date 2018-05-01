Eski bakır eşyaları, süs eşyasına dönüştürüyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta bakırcılık ile uğraşan Hulusi Tosun (45), eski bakır eşyaları üzerine çeşitli motifler işleyerek, süs eşyasına dönüştürüyor.

Kent merkezinde yaşayan evli ve 5 çocuk babası Hulusi Tosun 10 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini yıllarca sürdürdü. Tosun, 20 yıl önce kendi dükkanını açtı. Zaman içerisinde bakır eşyalarının kullanımlarının azalması üzerine, mesleğine farklı bir yorum getirerek süsleme işine yöneldi. Kullanım dışı kalan bakır malzemeleri alan Tosun, üzerlerine çeşitli motifler işleyerek süs eşyalarına dönüştürmeye başladı. Tosun\'un uygulaması ilgi görünce müşteri sayısı da artış gösterdi.

\'ZEVKLE YAPIYORUM\'

Eski sanatını yaşatmak için mücadele ettiğini söyleyen bakır ustası Hulusi Tosun, \'\'Eski ürünleri vitrinlere kazandırabilirsek ne mutlu bizlere. Eski kültürlerimizi değerlendiriyoruz. Gelen eski bakır eşyaları işleyerek, güzelleştirerek tekrar vitrinlere dönmesini sağlıyoruz. Kültürümüzü canlandırıyoruz. Bizden istenen hayvan figürleri, canlı çiçek motifleri ve değişik motifleri bakır eşyaların üzerine çizerek farklı bir görünüme kavuşturuyoruz. Müşterilerimiz de mutlu oluyorlar, bizler de mutlu oluyoruz. Bunu yapmaktan zevk duyuyorum\'\' dedi.

Eskiden evlerde mutfak malzemesi olarak genellikle bakır kapların kullanıldığını anlatan Tosun, \'\'Zaman içerisinde bakır kullanımlı azaldı, yeni malzemeler tercih edilir oldu. Çünkü bakır sık sık kalaylanması gereken bir ürün. Baba, ata yadigarı ürünlerini atmaya, satmaya kıyamayanlar bizim yeni müşterilerimiz oldu. Bu sayede eski kaplar dekor eşyasına dönüştü\'\' diye konuştu.

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