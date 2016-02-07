Eski bakanlardan Fehim Adak hayatını kaybetti

Devlet, Ticaret, Bayındırlık ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlıkları da yapan Milli Görüş çizgisinin önemli isimlerinden Fehim Adak, 85 yaşında vefat etti.

Bir süreden bu yana Ankara Güven Hastanesi’nde tedavi gören ve durumu ağırlaşan Fehim Adak bugün yaşamını yitirdi.

Mardin’de 1931 yılında dünyaya gelen, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni bitirdikten sonra Mardin İI Bayındırlık Müdürlüğü, DSİ Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, DSİ Ankara Murakabe Müşavere Kurulu üyeliği yapan Fehim Adak, TBMM’de 16, 16, 20 ve 21’inci dönem Mardin Milletvekilliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da içinde yetiştiği Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'a en yakın isimlerden olan, Refahyol Hükümeti döneminde ekonomik politikada uygulanan 'Havuz sistemini’ uygulamaya koyan isimlerden biri olarak nitelendirilen Fehim Adak, bugün ikindi vakti Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.