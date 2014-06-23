Eski bakanın oğlu sosyete pazarında işportacılık yapıyor

Doğru Yol Partisi iktidarında 5 Ekim 1995-7 Şubat 1996 yılları arasında Çevre Bakanlığı, TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı ve Çanakkale Milletvekilliği yapan Hamdi Üçpınarlar’ın 29 yaşındaki oğlu Mehmet Üçpınarlar, sosyete pazarlarında işportada tezgâhtarlık yapıyor. Arkadaşlarının, “Gurur duyuyoruz” dediği Üçpınarlar, “Alın terimle, onurumla paramı kazanıyorum. Gerisi benim için önemli değil” diye konuşuyor.

Hamdi Üçpınarlar’ın 29 yaşındaki oğlu Mehmet Üçpınarlar geçimini işporta tezgâhında çalışarak sağlıyor. 2012’de Bulgaristan’da bulunan Paisi Hilendarski Üniversitesi Uluslararası Ekonomi ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, ilk iş deneyimini ise yazarkasa fişlerine reklam alan bir reklam ajansının satış bölümünde çalışarak edindi. Kısa bir süre de Demokrat Parti’de Gençlik Kolları Genel Başkanvekilliği de yaptı.

Sabah 5'te yer kapıyor

Yaklaşık 2 aydır işportada çalışıyor. Salı, cuma ve pazar günleri Çankaya’da Nişantaşı Sosyete Pazarı’nda, perşembe günleri ise Sıhhiye’deki Yenişehir Sosyete Pazarı’nda tezgâh açıyor. Tezgâhı koyacak yer kapmak için sabah saat 5.00’te pazarın yolunu tutuyor. Tezgâhı toplaması ise gece 22.00’yi buluyor. Bursa’dan ve Denizli’den ucuz fiyata bulabildiği havlu çeşitlerini ve nevresim takımlarını satıyor. Havluları 2.5 lira ile 15 lira arasında değişen fiyatlara satıyor. Nevresim takımlarının ücretleri ise 35 ile 150 lira arasında değişiyor. Kâr oranı ise yüzde 40.

'Tezgahta dururum oğlum'

Babası, emekli ve çalışmıyor. Üçpınarlar, yaptığı işin aile ortamında ve arkadaş çevresinde yankılarını şöyle anlattı: “Pazarı kuracağım zaman babama danışmadım. Hiç olumsuz bir değerlendirmesini de duymadım. Kendi ekmek paramı kazanmaya çalışıyorum. Ama eminim ki ‘Oğlum kendi ayakları üzerinde duruyor’ diye mutlu olmuştur. Annem Leman Üçpınarlar ise ‘Hayırlı olsun, hatta oğlum işin olursa ben bile gelir tezgâhta dururum’ diyor. Pek siyasete girmek istemiyorum. Helal para kazanmaya çalışıyorum. Babamın bakanlık döneminde de öyle lüks bir yaşantımız yoktu. Diğer bakan oğullarıyla da çok konuşmam olmuyordu.

'Şerefimle kazanıyorum'

Lojmanlarda oturmadık. Aileden hiç kimse koruma almadı. Bir evimiz tadilat oldu, 1-2 ay lojmanda zorla kaldık. Tezgâh işi yapmak beni rahatsız etmiyor. Şerefimle ekmek parası kazanıyorum. Arkadaşlarım tezgâhtarlık yaptığımı öğrendiklerinde çok sayıda telefon geldi. Bazıları benimle gurur duyduğunu ve memnuniyetlerini dile getirdi. Bazı arkadaşlarım ise ‘Bakan oğlusun sana yakışıyor mu?’ diye sitemde bulundu. Ben de ‘Alınterimle çalışıyorum’ diyorum. İşin açıkçası gelen tepkileri çok da umursamıyorum. Herkes çok şaşırıyor. Yanımda çalışan işportacı arkadaşların hiçbiri bakan oğlu olduğumu bilmiyor. Daha ancak kiramı çıkarabiliyorum.”

Ayda 2 bin lira kazanıyor

MEHMET Üçpınarlar, mallarını göstermek ve müşteri çekebilmek için her pazara çıkışında yapması gereken ne varsa yapıyor. Son zamanlarda işler biraz ‘kesat’mış. “2 gündür satışlar çok kötü gidiyor zarar ediyorum. Tezgâhın kirasını ancak çıkartıyorum” diyor. Yenişehir’de tezgâhı için günlük 300, Nişantaşı’nda ise 160 lira kira veriyor. Aylık kazancı ise 2 bin lira civarı.