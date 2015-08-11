Eski bakan Zafer Çağlayan yeni imajıyla objektiflere takıldı

17 Aralık yolsuzluk operasyonlarında adı geçen ve bir süre sonra görevinden ayrılan Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Gökçebel’de mısır tarlasında dolaşırken objektiflere takıldı.

Yaz aylarını Bodrum Yalıkavak’takı evinde gözlerden uzak geçiren Zafer Çağlayan Gökçebel’de mısır tarlasında dolaşırken objektiflere takıldı.

Şoförü ve korumaları ile mısır tarlasının girişinde bulunan taze meyve ve sebze satan köylüler ile bir süre ayaküstü sohbet eden Zafer Çağlayan, daha sonra koruması ile mısır tarlasında kısa bir yürüyüş yaptı.

Eski bakanın hayli uzamış beyaz sakalları dikkat çekti.

İşte Çağlayan'ın son hali: