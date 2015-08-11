T24 LogoT24 Logo
Politika

Eski bakan Zafer Çağlayan yeni imajıyla objektiflere takıldı

Zafer Çağlayan'ın uzamış beyaz sakalları dikkat çekti

11 Ağustos 2015 11:02

17 Aralık yolsuzluk operasyonlarında adı geçen ve bir süre sonra görevinden ayrılan Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Gökçebel’de mısır tarlasında dolaşırken objektiflere takıldı.

Yaz aylarını Bodrum Yalıkavak’takı evinde gözlerden uzak geçiren Zafer Çağlayan Gökçebel’de mısır tarlasında dolaşırken objektiflere takıldı.

Şoförü ve korumaları ile mısır tarlasının girişinde bulunan taze meyve ve sebze satan köylüler ile bir süre ayaküstü sohbet eden Zafer Çağlayan, daha sonra koruması ile mısır tarlasında kısa bir yürüyüş yaptı. 

Eski bakanın hayli uzamış beyaz sakalları dikkat çekti.

İşte Çağlayan'ın son hali:

ETİKETLER

zafer çağlayanson haligörüntüobjektiflere takıldıakpak partieski bakanbodrumgökçebelmısır tarlasısakalbeyaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24