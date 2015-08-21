T24 LogoT24 Logo
Politika

Eski Bakan Recep Akdağ: Demirtaş kurt adam gibi, gece dolunay çıktığında bir canavara dönüşür!

'Gündüz normal insanlar gibi yaşar, hatta bağlama bile çalabilir, ama...'

21 Ağustos 2015 14:43

Eski Sağlık Bakanı Prof. Recep Akdağ, “Ben Selahattin Demirtaşı’ı kurt adama benzetiyorum. Yani gündüz normal insanlar gibi hayatını yaşar, hatta bağlama bile çalabilir ama gece dolunay çıktığında bir canavara dönüşür” dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Erzurum'da dün (20 Ağustos 2015) yerel bir kanalda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Recep Akdağ, "HDP’nin seçim öncesi ve sonrası tutarsız bir çizgi izlediğini" öne sürdü. 

Prof. Akdağ, “Bütün bu sürecin en çarpıcı özelliklerinden birisi HDP’nin PKK ile kol kola girerek seçimlerde vatandaşlarımıza baskı yapmasıdır. Özellikle kırsalda ve şehirlerin bazı bölgelerinde Kürt vatandaşlarımızın göçtükleri semtlerde korkunç bir yapısal şiddet ve baskı ortamı oluşturdular. Aslında çözüm süreci ismi verilen son derece olumlu bir süreci baltaladılar ve istismar ettiler. Bunun tabi sonucu devletimizin gereken tepkiyi vermesiydi. PKK’nın oluşturmaya çalıştığı şiddet sarmalına onların anladığı dilden karşılık verildi" diye konuştu.

 

'Gece dolunay çıktığında bir canavara dönüşür'

 

Demirtaş'ı 'kurt adam'a benzeten Prof. Akdağ, şöyle devam etti:

“Ben Selahattin Demirtaşı’ı kurt adama benzetiyorum. Yani gündüz normal insanlar gibi hayatını yaşar, hatta bağlama bile çalabilir ama gece dolunay çıktığında bir canavara dönüşür. Maalesef böyle, keşke olmasa.”

 

ETİKETLER

recep akdağdemirtaşeski sağlık bakanıkurt adamcanavarsaznormal insangecedolunaydönüşebilirhdpakpak parti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24