Eski Bakan Recep Akdağ: Demirtaş kurt adam gibi, gece dolunay çıktığında bir canavara dönüşür!

Eski Sağlık Bakanı Prof. Recep Akdağ, “Ben Selahattin Demirtaşı’ı kurt adama benzetiyorum. Yani gündüz normal insanlar gibi hayatını yaşar, hatta bağlama bile çalabilir ama gece dolunay çıktığında bir canavara dönüşür” dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Erzurum'da dün (20 Ağustos 2015) yerel bir kanalda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Recep Akdağ, "HDP’nin seçim öncesi ve sonrası tutarsız bir çizgi izlediğini" öne sürdü.

Prof. Akdağ, “Bütün bu sürecin en çarpıcı özelliklerinden birisi HDP’nin PKK ile kol kola girerek seçimlerde vatandaşlarımıza baskı yapmasıdır. Özellikle kırsalda ve şehirlerin bazı bölgelerinde Kürt vatandaşlarımızın göçtükleri semtlerde korkunç bir yapısal şiddet ve baskı ortamı oluşturdular. Aslında çözüm süreci ismi verilen son derece olumlu bir süreci baltaladılar ve istismar ettiler. Bunun tabi sonucu devletimizin gereken tepkiyi vermesiydi. PKK’nın oluşturmaya çalıştığı şiddet sarmalına onların anladığı dilden karşılık verildi" diye konuştu.

'Gece dolunay çıktığında bir canavara dönüşür'

Demirtaş'ı 'kurt adam'a benzeten Prof. Akdağ, şöyle devam etti:

“Ben Selahattin Demirtaşı’ı kurt adama benzetiyorum. Yani gündüz normal insanlar gibi hayatını yaşar, hatta bağlama bile çalabilir ama gece dolunay çıktığında bir canavara dönüşür. Maalesef böyle, keşke olmasa.”