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Politika

ESKİ BAKAN MEHMET YÜCELER VEFAT ETTİ ANKARA (A.A)

19 Ağustos 2010 20:16

-ESKİ BAKAN MEHMET YÜCELER VEFAT ETTİ ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - Eski bakanlardan ve dört dönem Kayseri'den milletvekili olarak TBMM'ye giren Mehmet Yüceler, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde vefat etti.  Kayseri'nin Tomarza Nahiyesi'nde 1923 yılında doğan Yüceler, 1965-1969 yılları arasında iki dönem TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığında bulundu. 1965, 1969, 1973 ve 1977 seçimlerinde CHP Kayseri milletvekili olarak TBMM'ye giren Yüceler, 3. Ecevit Hükümeti'nde 1978-1979 yıllarında Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı, yine aynı dönemde 15-30 Eylül 1979 tarihleri arasında 15 gün süreyle İmar ve İskan Bakanı olarak görev yapmıştı. Yüceler'in cenazesi 21 Ağustos 2010 Cumartesi günü Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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