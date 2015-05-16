Eski Bakan Elvan açıkladı: Türkiye 4G'yi pas geçip 4.5G ile 5G ihalesini birlikte yapacak

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Adayı Lütfi Elvan, 26 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan 4G ihalesinin 26 Ağustos 2015 tarihine ertelenmesiyle ilgili, "3 ay sonra 4.5G ile 5G ihalesi birlikte yapılacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4G teknolojisiyle ilgili olarak yaptığı bir açıklamada, "Dünya 5G’yi konuşuyor. 4G’yle hiç zaman kaybetmeyelim. O zaman 3G’de 2 yıl daha sabredersek, 5G’ye geçeriz. Aksi takdirde 4G’ye geçersek Türkiye çöplük haline döner” ifadelerini kullanmıştı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın programına konuk olan Elvan, 26 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan 4G ihalesinin 26 Ağustos 2015 tarihine ertelenmesini değerlendirdi. Yapılacak ihalenin aslında bir 4G ihalesi olduğunu belirten Elvan, "Basında oldukça yanlış bir algıya neden oldu. Teknoloji serbest ihale, bu tüm teknolojilere açık olan bir ihale, 5G de bu ihalenin kapsamında olan bir husus. Türkiye olarak biz artık 3G'de olduğu gibi daha ileri seviyede, bir anlamda 4.5G ile piyasaya gireceğiz" dedi.

‘Operatörlerin erteleme konusunda talepleri oldu’

Özellikle GSM operatörlerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bu sürenin ertelenmesi konusunda talepleri olduğunu belirten Elvan, "Finansal açıdan ve ihale hazırlıkları açısından Bakanlığımız bunları değerlendirdi. Operatörlerimizin görüşleri doğrultusunda 3 ay süreyle bir erteleme söz konusu oldu" diye konuştu.

Elvan, şöyle devam etti:

"3G çıktıktan sonra 3G'nin gelişmişi piyasaya girdi ve biz o gelişmiş 3G ile birlikte devam ettik. 4G şu anda birçok ülkede uygulama aşamasında ama 4G'nin biraz daha ileri düzeyi olan advance dedikleri seviyede olan, bir anlamda belki vatandaşlarımızın anlayacağı dilden söylemem gerekirse bu ihale bir anlamda 4.5G ile 5G ihalesi olacak, önü açık bir ihale, yani teknoloji serbest bir ihale olacak. Dolayısıyla 5G'nin yürürlüğe girmesi ve hazır olması halinde de operatörlerimiz doğrudan 5G'ye geçme imkanı bulacaklar. 3 ay sonra 4.5G ile 5G ihalesi birlikte yapılacak."

‘Cumhurbaşkanımız bir vizyon çizdi, çalışmalar bu çerçevede yürütülüyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin sözlerini hatırlatan Elvan, "Biz güçlü Türkiye'ysek Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullanması gerekir' demişti hatırlarsanız. Bize bir anlamda vizyon çizdi, bu çerçevede çalışmaları yürütülüyor. Operatörler de gerekli hazırlıklarını yapacaklar ve 26 Ağustos 2015 tarihinde iki ihale beraber yapılacak" dedi.

“5G'yle ilgili ülkelerin, firmaların çok yoğun çalışmaları var ama 5G'ye geçilme işi muhtemelen 2020 ve sonrasında olacak’

Güney Kore'nin 2018 Kış Olimpiyatları'nda prototip bir 5G uygulamasını sadece olimpiyata has olarak uygulamak istediğini belirten Elvan, "5G'yle ilgili ülkelerin, firmaların çok yoğun çalışmaları var ama 5G'ye geçilme işi muhtemelen 2020 ve sonrasında olacak. Tokyo Olimpiyatları'nda da Japonya'nın da bir girişimi var. Demonstrasyon amaçlı olmak üzere 2020 Olimpiyatları’nda Tokyo'da 5G uygulamalarını gerçekleştirmek istiyorlar. Bunların özellikle ticari alana uygulama süreçleri var. Bizatihi tüketiciye ulaşma süreçleri var ama Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin ve 5G alanında çalışan büyük firmaların ortak kanaati en erken 2020 yılı olarak ifade ediliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, yeni dönemde özellikle 5G teknolojisinin geliştirilmesine yönelik destekler verileceğini vurgulayarak, "Ulaştırma Bakanlığımızın özellikle Ar-Ge'ye yönelik bir destek mekanizması var. Bunları da uygulamaya koyacağız. Biz arzu ediyoruz ki mümkün olduğu ölçüde yerli üretim olsun, yerli üretimi teşvik edelim. Bu sayede de cari açığımıza hiç olmazsa iletişim alanında önemli bir katkı sağlamış olalım diye düşünüyorum" dedi.

Her 100 kilometreye bir havaalanı

Türkiye'de her 100 kilometrede bir havalimanı yapılacağını belirten Elvan, "Antalya Gazipaşa'da daha önce Ak Parti iktidarları öncesi bir havaalanı yapılması planlanmış, daha sonra o dönemdeki partiler, iktidarda olanlar demişler ki 'Burası olsa olsa bir inek çiftliği olur.' Biz o havaalanını yaptık, şuanda o havaalanını kullanan yolcu sayısı 1 milyonu geçti" dedi.

Türkiye'nin çok hızlı geliştiğini ve büyüdüğünü dile getiren Elvan, "Havayolunu gerçek anlamda halkın yolu haline getirdik. Bilet fiyatları oldukça ucuz, vatandaşımızın gerçekten uçağa binme imkanına kavuştuğunu ve uçakla çok sıklıkla seyahat ettiklerini görüyoruz. İhtiyaç olan yerlere havalimanı yapmaya devam edeceğiz. 100 kilometre önemli bir mesafe. Biz her bir vatandaşımızın bulunduğu yerden 100 kilometre mesafede havaalanına ulaşmasını istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın uçaktan yararlanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalya'ya 3. Havaalanı

Elvan, Antalya'da şuanda toplam 30 milyon yolcu kapasiteli iki havaalanı bulunduğunu belirterek, "İç hatlar ve dış hatlar terminal binasını yaptık, yeni bir pist yaptık, diğer taraftan Gazipaşa Havaalanı’nı tamamladık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ama batı Antalya'da ciddi anlamda bir havaalanına ihtiyacımız var. Örneğin Kaş'ta. Kaş'tan Antalya'ya mesafe 190, Dalaman Havaalanı'na ise 200 kilometrenin üzerinde. Kaş ve Demre ülkemiz turizmi açısından son derece önemli. Yapılacak havaalanı uluslararası bir nitelikte, turizm odaklı olacak" açıklamasında bulundu.

Batı Antalya'ya gelen turistlerin gelir düzeyinin doğu Antalya'ya gelen turistlerden daha yüksek olduğunu anlatan Elvan, şöyle devam etti:

"Gerçekten bir havaalanına ihtiyacımız var ve çok etkin çalışacağını düşünüyoruz. Şuanda Ulaştırma Bakanlığımız yer tespit çalışmalarına başladı. Geçen hafta bakanlığımızın tüm ekibi sahadaydı, inceleme yaptılar, bir yer tespiti yapıldı. Buna yönelik diğer kurumlarla görüşmeler devam ediyor. Eğer herhangi bir diğer kurumların da olumsuz bir görüşü söz konusu olmazsa belirlenen yerde havaalanını gerçekleştireceğiz ve proje çalışmalarına başlayacağız. 5 milyon yolcu kapasitesi olacak ve batı Antalyamıza önemli bir hizmet verecek. Özellikle batı Antalya'da meyve ve sebze üreticiliği oldukça gelişmiş durumda, bir anlamda bu havaalanını ihracat anlamında kargo havaalanı olarak kullanmak istiyoruz."