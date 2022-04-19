Eski bakan CHP'den istifa edip Zafer Partisi'ne katıldı

Eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel CHP'den istifa edip Zafer Partisi'ne katıldı.

Eski bakanın partisine katılmasından büyük onur duyduğunu belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Adana Mutabakatı'nı imzalayan hükümetin Devlet ve Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, Zafer Partisi'ne katılmıştır” dedi.

Şükrü Sina Gürel başkanlığında kurulacak heyetin ilk temaslarını Dışişleri Bakanlığı Suriye İşleri Genel Müdürlüğü ile yapacağı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki temasların ardından ise heyet Suriyeli yetkililerle görüşmelere başlayacak.

Şükrü Sina Gürel kimdir?

1 Ocak 1950’de İzmir’de doğdu. İlkokulu Söke’de bitirdikten sonra, Ortaokulu, şimdiki adıyla Bornova Anadolu Lisesi, o zaman ki adıyla İzmir Maarif Koleji’nde 1964’de bitirdi. 1964-1966’da İstanbul Robert Kolej’de lise 1 ve 2’nci sınıfları okuduktan sonra , Lise son sınıfı Amerika Birleşik Devletleri’nde bitirdi. 1967’de girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü 1971’de tamamladı. Mülkiye’de Doktora çalışmalarına devam ederken, 1973 Ocak ayında Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi’nde asistan oldu. 1976’ya kadar çalışmalarını İzmir’de sürdürdükten sonra, 1976’da A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde asistan oldu.

1977’de SBF’de, Doktora derecesini “Orta Doğu Petrolünün Uluslararası Politikadaki Yeri” başlıklı tezi ile aldı. Aynı Fakültede 1984’de Doçent, 1990’da Profesör oldu. Kıbrıs tarihi ve sorunu ile Türk-Yunan ilişkileri ve genel olarak Türk Dış Politikası sorunları ile ilgili dört kitabı, yurt içinde ve yurt dışında basılmış bilimsel makaleleri vardır.

1979’da İngiltere’de, 1982’de Almanya ve Fransa’da bilimsel çalışmalar yaptı. 1989’da ABD’de Denver Üniversitesinde ders verdi. Ders verdiği diğer üniversiteler arasında Orta Doğu, Bilkent ve KKTC’deki üniversiteler vardır.

1982-1983’de Sayın Bülent Ecevit’in başkanlığında, Arayış Dergisi yazı kurulunda görev yaptı. 1991 genel seçimlerinde, Demokratik Sol Parti İstanbul (Kartal) Milletvekili adayı oldu. 1995’de İzmir’den DSP adayı olarak Milletvekili seçildi.

TBMM’de görev yaptığı süre içinde, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi olarak TBMM’ni Konsey Genel Kurlu, Konsey Sürekli Meclis Komisyonu ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonunda temsil etti. Aynı zamanda DSP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

1997-1998 döneminde, 55. Cumhuriyet Hükümetinde AB ve Kıbrıs’tan Sorumlu Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görevini sürdürdü. 56. Cumhuriyet Hükümetinde de görev aldı. 57. Cumhuriyet Hükümetinde de sürdürdüğü Devlet Bakanlığı, Kıbrıs ile ilişkiler, yurt dışındaki Türk vatandaşları, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Eti Holding ve Hükümet Sözcülüğü görevlerini kapsamaktadır.

Prof. Gürel 9 Temmuz 2002’de Başbakan Yardımcılığı görevini de üstlendi. 12 Temmuz 2002’de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı oldu.