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Eski bakan Bayraktar, ABD’de tutuklanan Zarrab için “Tanımam, etmem” dedi, sonra mesajı sildi!

"Adını 17 Aralık'tan sonra duyduğum şahsın..."

22 Mart 2016 21:54

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması sonrasında görevinden ayrılan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, soruşturmanın kilit isimlerinden olan İranlı iş adamı Reza Zarrab’ın ABD’de tutuklanmasından sonra “Reza Zarrab’ı tanımam, bahsedilen dosyada ismim yok, bahsedilen olaylarla ilgim yok” dedi.

Bayraktar, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda “Adını 17 Aralık’tan sonra basından öğrendim şahsı tanıyormuşum gibi göstermek bile bana yapılan haksızlığın, zulmün ve iftiranın delilidir” dedi.

Bayraktar’ın Twitter’da paylaştığı mesajlar şöyle:

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettikten sonra canlı yayına çıkıp, ‘Başbakan’ın istifa etmesi gerekir’ demişti.

Bayraktar, '' Soruşturma dosyasındaki imar planları Başbakan'ın onayı ile yapılmıştır. Tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Bugün bize bir istifa metni ve deklarasyon metni gönderildi. Böyle bir durumda bunun yanlış olacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun'' ifadelerini kullanmıştı.

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