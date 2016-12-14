Eski AYM üyesi: Başkanlık değil, hanedanlık!

"Birlikte Türk Milletiyiz" hareketi tarafından Ankara’da düzenlenen "Başkanlık Sistemi ve Milli Egemenliğimiz" panelinde AKP ve MHP’nin ortaklaştığı anayasa değişikliği teklifi değerlendirildi. Paneli yöneten eski Anayasa Mahkemesi üyesi Mustafa Yıldırım "Türk tipi denilen başkanlık sistemi, tam bir diktatörlük veya hanedanlık” diyerek teklifi eleştirirken, eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, "Biz bir kişiye en güzel oynayabileceği bir oyuncak tasarlıyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, anayasa değişikliği teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulmasının ardından harekete geçen "Birlikte Türk Milletiyiz Hareketi" başkanlık tartışmalarına karşı ilk adımı Barolar Birliği Konferans Salonu’nda düzenlenen “Başkanlık Sistemi ve Milli Egemenliğimiz” paneli ile attı.

Eski AYM üyesi Mustafa Yıldırım, TBMM’ye sunulan anayasa değişikliğine tepki göstererek “Türk tipi denilen başkanlık sistemi, tam bir diktatörlük demektir, belki de bir hanedanlık. Böyle bir şeyin dünyada örneği yok. Yapılan şey rejimi değiştirmek, egemenliği halktan alıp tek kişiye vermektir. Bu bir başlangıç. Eğer anayasa değişikliği kabul edilirse sonrasında ilk 4 madde değiştirilecek, laiklik ve Atatürk anayasadan çıkarılacaktır” dedi.

"Meclis ilga ediliyor"

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, 316 AKP milletvekilinin imzası ile TBMM’ye “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adıyla sunulan önergenin gerçek adının “Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923 ile kurulan rejiminin değiştirilmesi, Meclis’in ilgası, milli egemenliğin gaspı ile tek adama devri ve anayasal görünümlü bir diktatörlük ilanına dair kanun teklifi” olduğunu söyledi. Anayasa değişikliği önergesinin “örtülü bir af kanunu” olduğunu vurgulayan Kocasakal, “Bugüne kadar işlenen anayasayı ihlal suçları ve anayasanın ilgaya teşebbüs suçlarının af kanunudur” diyerek önergeyi eleştirdi.

"Benim başkanım değil"

Başkanlığa karşı çıktığı için partisi MHP’den ihraç edildiğini belirten milletvekili Ümit Özdağ, “Böyle bir değişikliğe onay veren milliyetçi olamaz. Bu bir başkanlık sistemi değil, başkancı bir reislik sistemidir” dedi. Özdağ, bir panel katılımcısının “Başkanınız Bahçeli onay veriyor ama” diye seslenmesine ise “Benim genel başkanım değil efendim. Şu anda MHP’nin bir genel başkanı olmadığına inanıyorum” diyerek yanıt verdi. Özdağ, AKP ve MHP milletvekillerinin sayısının toplamda 350 yaptığını, MHP’den 4 ismin kendisiyle birlikte “hayır” oyu vereceklerini açıkladığını ve bunun dışında 10 MHP’linin de “hayır” oyu vereceğini kendisine ilettiğini söyledi. AKP’de ise anayasa değişikliği teklifine imza atsa bile 5 milletvekilinin “hayır” oyu vereceğinin şimdiden kendisine söylendiğini ve bu sayının 20’ye çıkabileceğini ifade eden Özdağ, Anayasa değişikliği oylamasının “bıçak sırtında” olduğunu belirtti.

"Ayıplı bir metin"

anında profesör olan eski CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler de değişiklik teklifi ile askeri yargı, Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği ve hükümetin ortadan kaldırıldığını belirterek Meclis’in de ortadan kaldırıldığını savundu. Güler, “Meclis çok küçük bir alana sıkıştırılıyor. 200 yıllık bir gelenekle bizde idare kanunla düzenlenir. Bu değişiklik ile cumhurbaşkanına bütün devlet teşkilatını kurma ve kaldırma yetkisi verilerek ‘idari devlet’ kurulmaya çalışıyor” diyerek TBMM Başkanlığı’na sunulan metni eleştirdi.